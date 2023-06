Frutta, il maltempo fa volare i prezzi. Ciliegie un lusso: fino a 18€ al chilo

Frutta, il maltempo fa volare i prezzi delle ciliegie: rincari fino al 20%

Tra maltempo e inflazione i prezzi della frutta sono schizzati alle stelle. Le ciliegie, in particolare, sono il frutto che ha registrato, nelle ultime settimane, l'aumento più alto: in molte città italiane ha superato i 10 euro al chilo, e in altre anche i 15, arrivando perfino a picchi di 18 euro al chilo. In generale, invece, per il settore ortofrutticolo l'associazione Italmercati ha osservato un rialzo tra il 15-20% a livello nazionale.

Già nel 2022 i prezzi delle ciliegie - più degli altri frutti - erano decisamente alti rispetto al solito, ma i rincari erano dovuti principalmente all'aumento dei costi dell’energia e dei carburanti, che ha danneggiato quasi tutti i settori dell’economia. Quest'anno si aggiunge un ulteriore problema: alluvioni, pioggie intense, grandine e vento hanno decimato - e in alcune zone azzerato - la produzione. Mentre frutti come mele, albicocche, pesche, pere e meloni raggiungono la maturazione una volta raccolti, le ciliegie infatti sono delicate in quanto maturano sugli alberi dove sono più esposte a danni dovuti al maltempo.

Ciliegie: "Una stagione da dimenticare"