Il gelato è diventato un lusso: le vaschette al supermercato a 10 euro

Il gelato diventa sempre più un lusso, anche al supermercato

Brutte notizie per gli amanti del gelato. Il prezzo medio dell’alimento immancabile dell’estate della dieta degli italiani subisce rincari davvero importanti: secondo i dati dell'associazione Consumerismo No profit, a maggio è aumentato del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e questo trend dovrebbe proseguire per tutta la stagione.

"A pesare sui listini di tale prodotto è l'incremento dei costi delle materie prime, dalle uova allo zucchero alla frutta, ma anche il caro-energia che determina aggravi dei costi di produzione. A crescere”, spiega il presidente di Consumerismo No profit Luigi Gabriele "sono sia i prezzi dei gelati in vaschetta venduti presso i supermercati, sia i prodotti confezionati che si possono trovare nei bar, ma anche coni e coppette delle gelaterie stanno subendo sensibili rincari, al punto che a Roma un cono piccolo da due gusti supera anche i quattro euro nelle zone più turistiche".