Juice Plus+ “Verso Il Sol Levante”: quarta donazione al Team Karate Puleo Fire

All’inaugurazione erano presenti, oltre a Sara Cardin, Fabio Fiorellino, Regional Director Southern Europe di Juice Plus+ e Francesco Puleo, Direttore Tecnico dell’ASD Team Karate Puleo.



Fabio Fiorellino, Regional Director Southern Europe di Juice Plus+ ha dichiarato:

“Juice Plus+ ha come mission quella di ispirare uno stile di vita sano nel mondo; è facilmente comprensibile come questo concetto si sposi a pieno con lo sport. L’impegno, la lealtà, il rispetto e il miglioramento di sé sono valori in cui l’azienda si riconosce tanto quanto un atleta. Come compagnia promoviamo la diffusione di valori positivi associati al benessere del corpo e alla proposta di uno stile di vita salutare; per questo sono entusiasta del progetto di donazioni che ci ha permesso di aiutare associazioni sportive ad operare sul territorio in contesti in cui non sempre è facile fare sport, lasciando un segno tangibile ed incentivando la pratica sportiva. Un grazie di cuore va a Sara che ci ha permesso di conoscere e supportare una realtà come il Team Karate Puleo Firenze.”



Francesco Puleo, Direttore Tecnico ASD Team Karate Puleo Firenze ha aggiunto:

“La nostra associazione è nata per dare la possibilità ai ragazzi del quartiere di crescere e di sognare, attraverso il karate, in un ambiente sano ma ugualmente ricco di stimoli e di emozioni. Un obiettivo ambizioso che, come in tutti gli sport economicamente più fragili, richiede grandi sacrifici sia agli istruttori che alle famiglie. La mission è offrire le possibilità di confronto ai nostri 150 tesserati indipendentemente dalle loro doti atletiche, dal livello raggiunto o dalle condizioni economiche. Per far questo, proponiamo ed organizziamo attività a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale partecipando, a volte, anche a quattro diverse competizioni nello stesso week-end, tutto sotto forma di intero volontariato. Sarebbe stato impossibile per noi, senza il supporto di Juice Plus+, poter acquistare il furgoncino 7 posti che ci permetterà ora di accompagnare gli atleti a tantissime manifestazioni durante i prossimi anni. Sapere che Sara Cardin ha notato il nostro lavoro e ha lavorato con Juice Plus+ per aiutarci, ci riempie d’orgoglio e ci motiva a fare ancora meglio in futuro!”