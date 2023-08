Kfc lancia il suo primo alcolico: un rum speziato dalla ricetta segreta

Kfc si lancia nel mondo degli alcolici con un rum speziato dalla ricetta segreta

Kfc, il colosso americano del pollo fritto, entra a sorpresa nel mondo degli alcolici e degli spiriti, lanciando il suo primo rum: 11 Herbed and Spiced Rum. Per realizzarlo, Kfc ha collaborato con il marchio britannico con sede in Cornovaglia Dead Man’s Fingers. Descritto dal gigante del fast food come "Kentucky incontra l'anima della Cornovaglia", l'insolita miscela - per il momento in edizione limitata - è stata creata per celebrare il National Rum Day in vigore negli Stati Uniti il 16 agosto.

La ricetta di tale rum rimane, come da copione della catena, un super segreto. Si sa già, però, che mescola le note dei sapori della Cornovaglia tipici del marchio di rum Dead Man’s Fingers con la miscela segreta di erbe e spezie ideata da Kfc. Così, per ingolosire ulteriormente i suoi fan, Kfc svelato che in questa misteriosa miscela di erbe e spezie figurano pepe nero, pepe bianco e il mix usato nella sua panatura dorata utilizzata per il pollo. Questa miscela è stata poi unita alle note di rum speziato di Dead Man’s Fingers, il che vuol dire che il nuovo rum ha anche aromi di caramello cremoso, vaniglia, caramello alla melassa e noce moscata.