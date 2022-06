La pizza al patanegra di Briatore? Gli offriamo la nostra "maiale e ananas"!

Pulled pork e ananas a 15 euro, contro i 60 per quella di Briatore

Le pizze di Flavio Briatore continuano a far discutere. All'ormai famosa pizza al patanegra, che nei locali dell'imprenditore si vendono a ben 60 euro, MT Pizza risponde con un abbinamento sorprendente: pulled pork (maiale sfilacciato) e ananas!

Daniele Minna, fondatore di MT Pizza, locale di pizza romana a domicilio, ha infatti scelto di rispondere lanciando a 15 euro questa nuova pizza gourmet. “Tutto si può fare se si ha competenza, gusto e tradizione. E per questa nostra nuova pizza abbiamo voluto inserire l’elemento che maggiormente fa storcere il naso agli italiani se accostato alla pizza: l’ananas – commenta Daniele Minna – In realtà, se sai come accostare i sapori, creare i contrasti e solleticare il palato, non c’è nulla che non possa star bene sulla pizza!”.

Per questa nuova ed insolita creazione, Minna ha creato una base fior di latte con del pulled pork di carni sceltissime, aggiungendo poi sopra dei pezzi di ananas saltati in padella con ottimo olio evo, paprika e pepe, e un po’ di salsa barbecue e patate fritte essiccate.

“Non vogliamo entrare nel merito delle scelte fatte da altri colleghi. Sappiamo che le materie prime di qualità hanno un costo elevato, poi il resto sono valutazioni che ognuno di noi fa, sulla base di come vuole proporsi al proprio pubblico. Intanto, per risollevargli il morale dopo tutte le critiche, vorremmo invitare Flavio Briatore ad assaggiare la nostra pizza”, conclude Minna.