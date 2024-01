La riscoperta della salumeria: a Napoli ritornano a popolarsi le "puteche"

Tra abili mosse di marketing e prodotti della tradizione, a Napoli sono tornate di moda le salumerie

In Campania fino a qualche anno fa non mancavano le puteche, ovvero le botteghe di alimentari il cui nome prende origine dalla parola greca "apotheca" (magazzino). Quelle specializzate nella lavorazione della carne e formaggi si chiamano salumerie oppure pizzicherie, latterie e salsamenterie.

L'avvento dei supermercati e dei fast food ha fatto sparire le salumerie in molte città ma non a Napoli, dove ancora oggi sono meta ambita per l'acquisto di prodotti locali e per le colazioni, ovvero panini molto ricchi pensati per la pausa pranzo dei lavoratori. Qui infatti si acquistano anche casatielli, pasta al forno, polpette, salsiccie con i friarielli e molto altro ancora.

Bisogna dire che oggi il termine "salumeria" è spesso utilizzato in modo improprio e solo a scopo di marketing come nel caso di Con mollica o senza. Gambero Rosso sottolinea però che ci sono anche realtà più genuine e di qualità come la Salumeria Contavoli a Chiaia, Salumeria UPnea a Napoli o l’Antica Salumeria Malinconico.