Gastronomia Franchi riapre a Prati: tornano supplì e mozzarelle in carrozza

La Gastronomia Franchi di Prati riapre a dicembre con un nuovo nome. Si chiamerà Gabrini

La chiusura dello storico bar Ecluide ai Parioli ha spezzato il cuore di molti cittadini di Roma che ora però possono festeggiare per il gradito ritorno della Gastronomia Franchi nella zona di Prati. La rosticceria aveva chiuso i battenti nel 2021 dopo quasi un secolo di storia passando nelle mani della famiglia Castroni.

La storia della gastronomia risale infatti agli Anni 20 quando i fratelli Benedetto e Felice Franchi si trasferirono da Norcia a Roma per aprire la loro attività. Il successo arriva però negli Anni 60 sotto la guida di Pietro, figlio di Bendetto, che da bottega ha trasformato il locale in una gastronomia/rosticceria.

Gastronomia Franchi quindi ripare con un nome differente. Si chiamerà Gabrini in omaggio a Cola di Rienzo (al secolo Lorenzo Gabrini). Come riporta CiboToday, l'apertura è prevista nei primi giorni di dicembre. Lo stile della gstronomia sembra comunque rimasto invariato e ci sarà sempre l'ampia proposta di pane, pollo arrosto e salumeria. Ma anche supplì e mozzarelle in carrozza. Non mancheranno le specialità delle feste.