Modernissimo riapre a Bologna: pranzo con tortellini e dessert al cinema

Il cinema Modernissimo riapre con un format che prevede film/documentario più pranzo con due portate a 15 euro

A Bologna dopo nove anni ha riaperto Modernissimo, uno dei cinema più amati dagli appassionati del grande schermo. La sala riapre i battenti con un nuovo format. Durante la proiezione delle 13 si potrà pranzare scegliendo tra tortellini e tortelloni, torta salata e dessert a una bottiglietta d'acqua e guardare un film o un documentario di 60 minuti a 15 euro. Per la sola proiezione il prezzo è invece di 3,5 euro.

Modernissimo ha inaugurato il nuovo formato ieri con "Un'ora sola ti vorrei", un documentario di 60 minuti di Alina Marazzi. In programma fino al 30 novembre ci sono anche opere come "Freaks" di Tod Browning e serie come "Ai confini della realtà" e il primo capitolo de "Il camorrista" di Tornatore del 1986.

L'inaugurazione sarà spalmata su dieci giorni e vedrà la partecipzione di ospiti come il regista Wes Anderson, l'attore Jeff Goldblum, Paola Cortellesi, Alice Rohrwacher, Alina Marazzi, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana, Mario Martone e Giorgio Diritti.