Firenze, nasce Giunti Odeon: l'ex cinema diventa un bar di lusso

Giunti Odeon è il nuovo bar all'interno degli spazi dell'ex cinema con una ricca proposta di vini, pasticceria, caffetteria e prodotti salati

L'ex cinema Odeon a Firenze è oggi diventato Giunti Odeon, un bar di lusso che si propone anche come punto di aggregazione culturale. Il progetto nasce dall'iniziativa della casa editrice Giunti, Mattia Napolitano e Mattias Alampi oltre a Christine Maninger Ferragamo, che si è occupata della parte food. L'idea è quello di uno spazio, come ha spiegato il F&B di Giunti Odeon, Antonio Romano, a Gamberosso.it, "capace di ispirarsi tanto ai caffè letterari fiorentini quanto ai quelli viennesi".

Troviamo quindi prodotti di classica pasticceria italiana con torte espresse, compresa una propria versioen di Sacher, ma anche ricette salate e caggerreria curata da Ditta Artigianale. In base all'orario si può passare dal brunch al pranzo all'italiana con una proposta di piatti internazionali come il Ruben Sandwich. Ampia la proposta vegetariana. In cucina lo chef Giovanni Moliterni.

Per quanto riguarda il beverage, "abbiamo voluto valorizzare tanto i vini quanto i cocktail", continua Romano. E' stata riaperta la "buchetta dello strozzino" e sono disponili entichette di prestigio come la cantina Il Borro, Tignanello, Pian delle Vigne o L'Alessandro dal Borro.

"Gli spazi sono liberi ed intercambiabili. - spiega Romano - Se volete bere un caffè sugli spalti, o un calice di vini seduti a uno dei tavoli interni al cinema, immersi tra i libri, mentre lavorate siete i benvenuti! Il nostro Wi-Fi è aperto come i nostri spazi. Ma non solo, ci piace l’idea di giocare con gli eventi che il cinema ospita. Un esempio? Qualche giorno fa abbiamo avuto delle proiezioni speciali per celebrare i 25 anni dell’uscita del film di culto Il Grande Lebowski."