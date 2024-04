Le buchette del vino di Firenze conquistano New Nork

Please Tell Me a New York ha pensato a una finestra per servire alcolici in omaggio alle bucchette del vino di Firenze

Le buchette del vino sono un tradizione nata a Firenze nel 1600 che permetteva di vendere vino direttamente alle persone in strada tramite una piccola apertura nel muro. Nel capoluogo toscano ce ne sono circa 150 ma in tutta la Regione se ne trovano più di 100. Durante la pandemia di Covid-19 sono tornate popolari per permettere la somministrazione di alcolici nonostante le restrizioni del lockdown. Oggi le buchette del vino sono arrivate anche a New York.

Come riporta il New York Post ripreso da Gambero Rosso, il proprietarie del ristorante Please Tell Me a Williamsburg, Brooklyn, dal 10 aprile servirà Merlot, Syrah e altri vini tramite una fessura che ricorda quelle di Firenze.

"A Firenze, le buchette del vino sono molto piccole, grandi solo per far passare una mano e un bicchiere di vino", sottolinea Eric Griego, proprietario del locale insieme a Austin Woolridge, mentre al Please Tell Me sarà una vera e propria finestra: "Volevamo fare qualcosa di kitsch, come mettere un DJ, ma il nostro chef è stato categorico nel dire che dovevamo essere conosciuti nel quartiere per il nostro incantevole spazio esterno e per una finestra dei vini".