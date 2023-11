Le casse pieghevoli di Tosca sono il futuro per gli agricoltori

Le casse pieghevoli e riutilizzabili possono sostituire le soluzioni tradizionali e favorire un'agricoltura più sostenibile

Di fronte alle sfide crescenti nel settore agricolo in un contesto finanziario sempre più difficile, l’efficienza non è mai stata così critica per i coltivatori. Dal momento in cui l’inflazione continua a spingere verso l’alto i costi di produzione, i prezzi ricevuti per i prodotti non tengono vicevera il passo, comprimendo i margini di profitto. È in questo clima di stress economico e incertezza che l’importanza di operazioni economicamente vantaggiose diventa una priorità, offrendo un modo per proteggere e potenzialmente migliorare i profitti dei coltivatori.

Uno dei modi in cui il settore agricolo ha risposto a queste sfide è stato attraverso l’adozione di casse pieghevoli e riutilizzabili, in sostituzione delle più tradizionali opzioni in plastica rigida e cartone ondulato. Le casse riutilizzabili svolgono ora un ruolo fondamentale nella trasformazione delle operazioni della catena di approvvigionamento, nella riduzione dei costi e nel miglioramento dell’efficienza.

L’ottimizzazione dell’efficienza del trasporto è stato un vantaggio straordinario di questa innovazione, con le casse pieghevoli che consentono di trasportare fino a sette volte più casse vuote in un unico veicolo rispetto alle tradizionali casse in plastica rigida. Questa efficienza non solo riduce i costi logistici, ma si allinea anche agli obiettivi di sostenibilità, offrendo una riduzione delle emissioni di carbonio e sostenendo iniziative rispettose dell’ambiente.

La durabilità è un altro vantaggio chiave di queste soluzioni riutilizzabili, che vantano una forza quadrupla rispetto a quella delle scatole di cartone ondulato standard, garantendo l’integrità dei prodotti lungo tutta la catena logistica e riducendo significativamente gli sprechi alimentari.

Le casse di plastica riutilizzabili, accessibili tramite servizi di pooling, noleggiate o acquistate, offrono ai coltivatori europei un modo praticabile per mitigare le sfide logistiche del presente e del futuro.

Gianpaolo Mezzanotte, Managing director di Tosca commenta: “Ci impegniamo a fornire soluzioni di imballaggio che non solo soddisfino le esigenze immediate dei nostri clienti ma contribuiscano anche positivamente all’ambiente. La nostra attenzione ai materiali riutilizzabili e riciclabili riflette la nostra dedizione a condurre pratiche di filiera sostenibile nel settore agricolo e siamo lieti di poter aiutare i nostri clienti ad affrontare le loro sfide”.