"Incompatibilità con i proprietari": Stagi lascia, schiaffo agli Agnelli

Bergamo, lo chef stellato Marco Stagi lascia il ristorante degli Agnelli: "Incompatibilità con la proprietà"

Lo chef Marco Stagi lascia il ristorante Bolle. Noto per la produzione di pentole a Lallio, il ristorante è proprietà della famiglia Agnelli. A dare la notizia, arrivata poco più di un anno dopo che il ristorante ha ottenuto la prima stella Michelin, è il Corriere della Sera (edizione di Bergamo).

La decisione della separazione, secondo il proprietario Angelo Agnelli, non è dovuta alla mancanza di successo con la clientela, ma piuttosto alla volontà di dare un nuovo impulso alla cucina del ristorante dopo anni di collaborazione: “Dopo quattro anni sentivamo il bisogno di dare un nuovo impulso alla cucina. Quando la proprietà non sta direttamente sui fornelli è fisiologico esplorare una nuova strada anche se quella percorsa con Marco Stagi ci ha dato notevoli soddisfazioni”, ha detto.

Come scrive Gambero Rosso, lo chef ha ringraziato la proprietà per l’opportunità che gli è stata concessa ma ha anche precisato che “il percorso di crescita e personalizzazione della mia cucina non era conciliabile con le esigenze della proprietà. Ho preferito interrompere il rapporto e prendere una pausa per cercare nuove opportunità”.

La cucina di Bolle Restaurant verrà affidata temporaneamente al sous chef Andrea Rota. Ma da qui alle prossime settimane il timone del ristorante potrebbe essere affidato a un nuovo chef. Si ipotizza che i nomi potrebbero essere due, quelli di una coppia di chef provenienti da Cortina.