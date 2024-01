Allarme alimentare: ritirati dal mercato fichi secchi, tonno, sciroppo e feta

Richiamo di prodotti alimentari da parte del Ministero della Salute: nel mirino fichi secchi, tonno, sciroppo e feta

Negli ultimi giorni del 2023, il Ministero della Salute ha pubblicato altri richiami alimentari (oltre a quello del pesto alla genovese Coop). Lo riporta "Il Fatto Alimentare".

Si tratta del richiamo di un lotto di fichi secchi Ventura per aflatossine, quello di un lotto di feta per Salmonella e, prima, del ritiro di uno sciroppo alle erbe con un novel food non autorizzato. Un altro richiamo è stato pubblicato da Esselunga, quello di un filetto di tonno congelato per istamina oltre i limiti.

Fichi secchi Ventura

Il Ministero ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di fichi secchi giganti a marchio Ventura. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di aflatossina B1 in quantità circa doppia al valore previsto dal regolamento europeo. Le confezioni interessate sono vaschette da 300 grammi con il numero di lotto 350020356/2-11-795-23 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 06/2024.

L’azienda turca Osman Akça A.Ş. ha prodotto i fichi secchi richiamati per Madi Ventura Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Çarşı Köşk Sanayi Sitesi, a Köşk/Aydın, in Turchia.

Filetti di tonno

I supermercati Esselunga, invece, ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di due lotti filetti di tonnetto striato congelati a marchio Oltremare. Il motivo del richiamo è la presenza di istamina oltre i limiti consentiti, che mette a rischio di sindrome sgombroide consumatori e consumatrici.

Il prodotto segnalato è in confezioni da 300 grammi con i numeri di lotto 3H05 e 3H06 e il TMC 08/2025. Il provvedimento è stato segnalato anche dal Ministero della Salute. I filetti di tonnetto striato richiamati sono stati prodotti in India e commercializzati da Effegi Service Spa, di via Spallanzani 2, in località Valdaro a Mantova.

Feta

Il portale del Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di Salakis Feta Dop a marchio Président. La ragione del provvedimento è la potenziale presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 0116 PD 18/05/2023 e la data di scadenza 01/03/2024. Il richiamo è stato segnalato anche dai supermercati Iper.

L’azienda greca SHM Hellas-Pilion S.A. ha prodotto la feta richiamata per biG Srl. Lo stabilimento di produzione si trova a Volos, in Grecia (marchio di identificazione GR35.1026 CE). I consumatori e le consumatrici possono contattare il numero verde dell’azienda 800 191039 nei giorni feriali, compreso il sabato mattina.

Sciroppo alle erbe

In precedenza il Ministero aveva pubblicato il richiamo di tutti i lotti dello sciroppo alle erbe a marchio Bergsteiger in bottiglie da 500 ml. Il motivo indicato è la presenza nel prodotto di stella alpina (Leontopodium alpinum), un novel food non ancora autorizzato.

L’azienda Enz Alois ha prodotto lo sciroppo alle erbe richiamato. Lo stabilimento di produzione è a Predoi/Kirchdorf, nella provincia autonoma di Bolzano.