Gorgonzola dop, allarme listeria. Ritirato lotto dal mercato: quale evitare

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Gorzonzola Dop del Caseificio Latini venduto in fette ma anche in porzioni fino a 300 g per il rischio Listeria

Il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di Gorzonzola Dop dai negozi per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può causare gastroenterite acuta febbrile e nei casi più gravi anche meningiti, encefaliti e gravi setticemie. L'incubazione può durare anche fino a 70 giorni.

Il lotto richiamato è numero 240823 del Gorgonzola Dop prodotto dalla Caseificio Latini srl a socio unico nello stabilimento di Grumello del Monte, in provincia di Brescia. Ad essere ritirati dagli scaffali sono quindi alcuni prodotti dei marchi Gorgonzola dop, Gorgonzola dop 1.0, Gorgonzola dop crema blu, Gorgonzola dop del cherubino, Gorgonzola dop Narp e Gorgonzola dop oro latini e pezzature, dato che viene venduto in fette o in porzioni da 250-300 g.

Le scadenze interessate sono quelle del 19/12723 e 20/12/23. Per il prodotto venduto in quarti, ottavi, metà o forma intera, le scadenze interessate sono 28/12/23, 29/12/23, 30/12/23 e 03/01/24. Come sempre in questi casi il Ministro della Salute consiglia di consumare il formaggio richiamato e di restituirlo nel punto vendita in cui lo si è acquistato.