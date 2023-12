Code di gambero surgelate: "Allergeni non dichiarati", è allarme

Allergeni non dichiarati nelle code di gambero indopacifico

Possibile presenza di solfiti non dichiarati in etichetta in alcune code di gamberi indopacifici. Come scrive Il Fatto Alimentare, la catena di supermercati Coop ha richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di code di gambero scottate e surgelate a proprio marchio.

Il motivo indicato sull’avviso è la possibile presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Anche il Ministero della Salute ha segnalato il provvedimento sul portale dedicato alle allerte alimentari. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 2H11 e la data di scadenza 10/08/2024.

Le code di gamberi richiamate sono state prodotte per Coop Italia S.C. dall’azienda Mangala Marine Exim India PVT.LTD, in India. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 805580

In via cautelativa, Coop raccomanda alle persone allergiche ai solfiti e all’anidride solforosa di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato.