Borotalco, ritirati lotti di prodotti tossici dal mercato: ecco quali e perchè

Richiamati dal mercato cosmetici Borotalco: detergenti e deodoranti contenenti lilial

La furia dei richiami di prodotti contenenti sostanze pericolose non si placa, e questa volta nel mirino c'è una famosa marca: Borotalco. L'azienda, da tempo protagonista nella produzione di cosmetici per l'igiene personale, è stata messa all'angolo per la presenza all'interno dei suoi prodotti di una sostanza chimica vietata e pericolosa - il lilial.

Il lilial, una fragranza sintetica che richiama l'aroma del mughetto, è un ingrediente particolarmente presente nella nostra quotidianità. Bagnoschiuma, deodoranti, profumi, shampoo, creme depilatorie e persino prodotti per la pulizia domestica possono contenere questa sostanza.

Il lilial non è solo un problema per l'ambiente, ma rappresenta una minaccia diretta per la salute umana. Il profumato ingrediente, infattim è stato bandito a partire da marzo 2022, ma nonostante l'allarme lanciato da esperti e autorità europee, è ancora presente nei prodotti esposti sugli scaffali dei supermercati, che entreranno poi in contatto diretto con chi li acquista.

La tossicità del lilial è la fonte principale di preoccupazione. Gli studi hanno dimostrato che questa sostanza può avere effetti negativi sugli ecosistemi acquatici, contribuendo all'inquinamento dei nostri mari e dei fiumi. Tuttavia, il punto più inquietante è che il lilial rappresenta una minaccia concreta soprattutto per il corpo umano.

L'esposizione al lilial può causare una serie di problemi, tra cui irritazione cutanea, allergie, e problemi respiratori. Inoltre, vi è la possibilità di disturbi ormonali, con conseguenze particolarmente gravi per le donne in gravidanza e i bambini.

Il messaggio è chiaro: è necessario essere consapevoli dei prodotti contenenti lilial e verificare attentamente. Per tale motivo sono stati ritirati dal mercato più di una decina di prodotti a marchio Borotalco, per via della presenza al loro interno del lilial. Ecco l'elenco completo dei prodotti coinvolti in questo richiamo:

Borotalco Classico Deodorante Spray.

Borotalco Classico Deodorante Stick.

Borotalco Classico Deodorante Roll-On.

Borotalco Freschezza Intensa Deodorante Spray.

Borotalco Freschezza Intensa Deodorante Stick.

Borotalco Freschezza Intensa Deodorante Roll-On.

Borotalco Original Soap.

Borotalco Body Cream.

Borotalco Soft Deodorante Spray.

Borotalco Soft Deodorante Stick.



Ecco cosa fare: verifica se hai uno di questi prodotti in casa. Se la risposta è sì, smetti di usarli immediatamente e verifica se sono stati ritirati dal mercato.