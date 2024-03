Minestrone Gran Sapore di Esselunga, allarme per i celiaci: come proteggersi

Esselunga ha ritirato un lotto di minestrone Gran Sapore surgelato per la possibile presenza di glutine

Il Ministero della Salute ha confermato il ritiro di un lotto di minestrone Grand Sapore di Esselunga per la presenza di glutine non riportata in etichetta. Come riporta ilcorrierino.it, il prodotto sottoposto al ritiro viene venduto surgelato in cofezioni da 600 grammi e ha il numero di lotto LM339A. La data di scadenza è fissata a dicembre 2025. Il minestrone Gran Sapore è stato prodotto da Industrie Rolli Alimentari S.p.A., per conto di Esselunga, nel loro stabilimento di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Se avete questo prodotto in freezer vi consigliamo di non consumarlo se soffrite di celiachia (per tutti gli altri, invece, non c'è nessun pericolo) e di restituirlo al punto vendita dove avete effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso.