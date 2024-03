Dal Castelmagno al frullato Solevita: i cibi richiamati a cui stare attenti

Tutti i richiami del Ministero della Salute di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute. Ecco i marchi a rischio

Si allunga la lista di prodotti richiamati dal Ministero della Salute che possono avere un impatto negativo sulla salute dei consumatori. Come riporta ilfattoalimentare.it, si va dal formaggio potenzialmente contaminato da batteri ai cracker al formaggio con un colorante non consentito in Italia. Il consiglio è sempre quello di consumare i prodotti richiamati ma di riconsegnarli al punto vendita dove avete effettuato l'acquisto per ottenere un rimborso.

Salame con capriolo con possibile accesso di piombo





Richiamato un lotto di salame con capriolo "Rehsalami" a marchio Kofler Viktor & Andreas OHG per "possibile superamento del valore di piombo contenuto nel prodotto". Il Ministero della Salute sottolinea che "in Italia non è previsto nessun limite massimo per tale valore" per quanto riguarda la selvaggina ma il prodotto contiene anche maiale, per cui è previsto un limiti di 0,10 mg/Kg.

Il salame oggetto del richiamao viene venduto sotto vuoto in confenzioni da circa 200 grammi con il numero di lotto 282023 e termine minimo di conservazione a 150 giorni. L’azienda Kofler Viktor & Andreas OHG Snc lo ha prodotto nello stabilimento di Boznerstraße/via Bolzano 78/2, a Lana, nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione CE IT D210T).

Castelmagno DOP a rischio Escherichia Coli





Il Ministero della Salute ha richiamato due lotti di formaggio Castelmagno DOP con i marchi Beppino Occelli e Terre d’Italia di Carrefour per la possibile presenza di Escherichia Coli. I prodotti richiamati sono venduti in fette dal peso variabile con i numeri di lotto 23147011 e 23154011 e le date di scadenza dal 02/03/2024 all'11/05/2024 (12/05/2024, solo per il formaggio a marchio Beppino Occelli).

L’azienda Società Agricola La Bruna di Fiandino Davide & C. ha prodotto il formaggio Castelmagno DOP venduto con entrambi i marchi nello stabilimento di contrada Marobert 3, a Monterosso Grana, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT01742CE). L’azienda Beppino Occelli, poi, ha stagionato i formaggi nello stabilimento di località Prella 65/C a Farigliano, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT L4C8Z CE).

In seguito è arrivato un ulteriore richiamo di lotti di Castelmagno DOP a marchio Tino Paiolo, sempre la possibile presenza di Escherichia Coli. Il prodotto viene venduto in forme intere da 2 kg con i numeri di lotto 23147011 e 23154011 e le date di scadenza 15/03/2024 e 18/03/2024.

Cracker a gusto pesce per colorante alimentare non ammesso





Tutti i lotti di cracker al gusto pesce classici, piccanti (sweet chili) e sale e aceto (salt and vinegar) a marchio LaLa Chips sono stati richiamati per la presenza di un colorante alimentare non ammesso. I prodotti vengono venduti in confezioni da 50 g (solo gusto classico) e 100 g con tutti i numeri di lotto e termini minimi di conservazione. A produrli è l'azienda Newton Food Products Mfg. Co. Inc. nelle Filippine. I prodotti sono poi stati commercializzati in Italia dall’azienda Fresh Tropical Srl by Jawad.

Barrette ai cereali per sospetta presenza di infestanti





Alcuni lotti di barrette ai cereali al gusto cioccolato extrafondente e cocco a marchio Cerealitalia sono state richiamate per la possibile presenza di infestanti. Le barrette sono vendute in confezioni da 126 g (6 pezzi da 21 g ciascuno) con il numero di lotto L23150 e termine minimo di conservazione (TMC) 30/05/2024 (gusto classico) e L23236 con il TMC 24/08/2024 (gusto cioccolato extrafondente e cocco). Le barrette sono state prodotte da Cerealitalia I.D. Spa nello stabilimento in via Contrada Taverna di Annibale, Lotti 16/17, a Frigento, in provincia di Avellino.

Frullato Lidl con presenza di Patulina oltre i limiti per un ingrediente





Un lotto di frullato multifrutti "Red Genius" a marchio Solevita è stato richiamato per la presenza oltre limiti di legge di patulina in uno degli ingredienti, ovvero il succo di aronia. Il prodotto viene venduto in bottigliette da 250 ml con la data di scadenza 12/03/2024.

L’azienda Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG ha prodotto il frullato nello stabilimento in Dr. Bern-Straße 23, a Moers, in Germania. La stessa azienda insieme a Dr. Oetker controlla Moers Frischeprodukte, che poi fornito il prodotto a Lidl per distribuirlo in Italia.

Mirtilli surgelati per presenza di norovirus





IN's Mercato hanno annunciato il richiamo precauzionale di un lotto di mirtilli surgelati a marchio Primavoglia per la possibile presenza di norovirus. Il prodotto è venduto in scatole da 300 grammi con il numero di lotto L030823 e la data di scadenza 02/08/2025. A produrli è stata l'azienda tedesca I. SCHROEDER KG. nello stabilimento in Am Sandtorkai 37, ad Amburgo, in Germania.

Alghe Goma Wakame per presenza di norovirus





Un lotto di alghe goma wakame insaporite a marchio Asiantrade Srl. per la presenza di Norovirus GII e venduto in confezioni da 1 Kg con il numero di lotto LY112107 e la data di scadenza 06/2025. A produrlo è l'azienda Lan Young Foods Co. Ltd. di Taiwan mentre la distribuzione in Italia è affidata a Asiantrade Srl di via Luigi Canonica 35, a Milano.

Salsa di noci per presenza di Listeria





Richiamato un lotto di salsa di noci con Pecorino Romano DOP a marchio Magrini Le Delizie della linea Cuore di Sala per il possibile rischio di infezione da Listeria monocytigenes. Il prodotto richiamato viene venduto in confezioni da 90 grammi con il numero di lotto 054/24 e la data di scadenza 23/05/2024. A produrlo è l'azienda Magrini Le Delizie Srl nello stabilimento in via Catagnina 4, a Massa, in provincia di Massa e Carrara (marchio di identificazione IT G105G CE).