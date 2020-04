Nasce Foodelizia la piattaforma online di Confagricoltura ER

Qualità, affidabilità, velocità di consegna, gusto, genuinità e convenienza: sono questi i valori a cui si ispira Foodelizia.it, il nuovo e-commerce sviluppato da Confagricoltura Emilia Romagna che raccoglie in una vetrina virtuale pronta all’acquisto e in consegna a domicilio vari prodotti agroalimentari.

Un canale privilegiato e alternativo alla grande distribuzione, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria come l’attuale. Insaccati, prosciutti, formaggi, farine, conserve, vini, aceto e tanto altro: una vasta gamma di eccellenze agroalimentari del nostro territorio rigorosamente selezionate direttamente dai produttori, abbracciando la filosofia della filiera corta, per abbattere i costi ma non la qualità. Anche in vista della Pasqua - per un regalo utile e alternativo, per sé o per gli altri - è disponibile un assortimento di prodotti genuini e di qualità tra cui scegliere.

L’e-commerce Foodelizia nasce da anni di esperienza nel settore dell'agricoltura e del digital food, ed è stato sviluppato grazie al Progetto europeo Camarg (acronimo di Cluster of Innovative Zero-Km AgroFood Marketplace for Growth), che punta a supportare i piccoli produttori di eccellenze, incentivando - dattandosi alle specifiche esigenze di ogni territorio- l'acquisto di beni locali secondo il principio “meno passaggi, meno costi, più qualità”.

Gli ordini, spediti direttamente da ogni singolo produttore, vengono consegnati a domicilio, con un servizio che risponde alle attuali esigenze dei cittadini e rispetta tutti i criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il portale di e-commerce, che sceglie con criteri molto selettivi - legati alla qualità e all’affidabilità - ogni singolo produttore, è inoltre nato per veicolare in futuro informazioni sulla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e sulla storia delle aziende che producono. Per dare modo agli utenti di scoprire produttori virtuosi, innovatori e sapienti custodi di antiche tradizioni, tutti con lo stesso filo conduttore: la passione per ciò che fanno e il rispetto per gli equilibri del pianeta.