Natale 2023, ecco i migliori pandori da supermercato. In testa un classico

Pandori, la classifica dei migliori tra i marchi del supermercato

Oltre ai tipici festeggiamenti, i protagonisti della tavola natalizia saranno, come di consueto, il panettone e il pandoro, due classici della tradizione italiana. Con l'avvicinarsi delle celebrazioni, GamberoRosso ha stilato la sua classifica dei pandori, dal migliore al peggiore, esaminado una vasta gamma di opzioni e marchi da supermercato.

Si aggiudica il primo posto un marchio storico, il pandoro Bauli di colore nocciola e una forma leggermente appiattita ai lati. All'interno, la pasta è gialla e uniforme. Ha un aroma gradevole di tuorlo d'uovo e vaniglia, ma al gusto, si avvertono accenni di caramello.

Al secondo posto Motta con un aspetto più disordinato rispetto al primo, ma ben strutturato al taglio, con una mollica omogenea e compatta. La sua aroma evoca leggermente il marsala, ma nel complesso è delicato e bilanciato, con un tocco di caramella mou.

Medaglia di bronzo per Paluani, con un colore uniforme e leggermente scuro e una base leggermente brunita. All'interno, mostra un bel colore giallo e una struttura con piccoli e omogenei alveoli. Tuttavia, l'impasto risulta leggermente secco e al naso emergono note di fermentazione e formaggio.

Al quarto posto Balocco, dalla lunga cottura ma consistenza asciutta e poco filante. Quinto posto Maina, dalla forma precisa e color nocciola, ma difficile al taglio, anche in bocca la struttura non è delle migliori, asciutta e per niente filante. Melegatti in sesta posizione, l'assaggio inizia in modo promettente, ma conclude con un retrogusto amaro e note di aromi chimici che danno una sensazione sgradevole al palato. Ultima posizione Tre Marie, dall'aspetto sembra essere il migliore di tutti, ma il profumo e il gusto "zuccherato" lo penalizzano.