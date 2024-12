Natale 2024: un menù alternativo perfetto per vegani, celiaci e intolleranti

Menù di Natale per celiaci, intolleranti al lattosio e vegani: dalle crepes senza glutine alle lasagne e panettone vegani

Il Natale è l'occasione per rinunire a tavola tutta la famiglia e condividere momenti di gioia e spensieratezza gustando pietanze ricercate e gustose. Per alcuni però il menù delle feste può rivelarsi un problema non da poco. Stiamo parlando di coloro che seguono regimi alimentari non tradizionali come i vegani o chi soffre di intolleranze come quelle al lattosio o celiachia. Per queste persone abbiamo pensato a un menù ad hoc con diverse ricette altrettanto saporite ma in grado di soddisfare le loro esigenze e gusti.

Menù di Natale per celiaci, intolleranti al lattosio e vegani: gustose ricette per tutti

Di seguito alcune preparazioni dall'antipasto al primo fino al secondo e dolce per un menù adatto a vegani, intolleranti al lattosio e celiaci:

Patate duchessa vegane con salsa bruna

Ingredienti

450 g di patate

50 g di margarina

40 ml di latte vegetale

1 cucchiaio di lievito alimentare

1 cucchiaio di farina di ceci

1 pizzico di noce moscata

Sale e pepe

per la salsa bruna

1 ½ cucchiaio di amido di mais

200 ml di brodo vegetale

1 cucchiaio di salsa di soia

½ cucchiaino di senape

1 pizzico di paprika affumicata

1 cucchiaio di olio

1 cucchiaio di margarina

1 pizzico di pepe

Preparazione

Pelate le patate, tagliatele a cubetti e lessatele per 15 minuti. Scolatele e poi schiacciatele fino a ottenere una purea piuttosto liscia. Condite con margarina, latte vegetale, lievito alimentare, sale, pepe e noce moscata. Aggiungete poi la farina di ceci setacciata e mescolate bene. Trasferite il composto in una sac à poche con beccuccio a stella per creare la tipica forma formando una montagnetta direttamente una placca da forno foderata con un tappetino in silicone. Metette in forno preriscaldato a 200° per 25 minuti.

Per la salsa bruna unite in un pentolino salsa di soia, senape, paprica affumicata, olio e pepe e mettete sul fuoco. Stemperata l'amido in una tazzina e unitelo al brodo. Portate a bollore e lasciate così per qualche minuto fino a ottenere la consistenza desiderata. Spegnete la fiamma, unite la margarina assicurandovi che sia completamente sciolta e servite.

Lasagne vegan di polenta e radicchio

Ingredienti

200 g di farina per polenta

800 g di acqua

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 presa di sale

per la besciamella:

500 g di latte di soia non dolcificato

25 g di amido di mais

20 g di olio extravergine d’oliva

20 g di olio di semi di girasole

2 cucchiai di lievito alimentare

Noce moscata

Sale e pepe

per il condimento:

400 g di funghi

1–2 teste di radicchio lungo

1 cucchiaino di rosmarino tritato

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

2 spicchi di aglio

50 g di nocciole

Preparazione

Si inizia preparando la polenta. Portate a bollore l'acqua e aggiungente a pioggia sale, olio e farina di maias mescolando con una frusta. Cuocetela per 45 minuti. Saltate i funghi tagliati a listarelle con filo d'olio e uno spicco d'aglio a fiamma alta per qualche minuto. Una volta cotti unite sale, pepe e prezzemolo. Affettate il radicchio, lavatelo, asciugatelo e frullatelo. Saltatelo poi in padella a fiamma alta con un filo d'olio, aglio e rosmarino tritato fino a quando non sarà appassito.

Per la besciamella sciogliete l'amico di mais in un ciotola con un goccio di latte di soia, versate quindi il resto del latte in una casseruola insieme ai due oli e portate a bollore. Aggiungete l'amido disciolto e continuate a mescolare fino a quando la besciamella non si addensa. Condite poi con lievito alimentare, sale, pepe e noce moscata.

Ora arriva il momento di assemblare le lasagne componendo strati di polenta fredda tagliata a fette sottili, besciamella e uno strato di funghi, radicchio e nocciole tritate. Terminati gli strati, mettetela in forno statico a 200° per 15 minuti.

Crêpes senza glutine

Ingredienti

250 g di farina di grano saraceno

100 ml di acqua

300 ml di latte (anche vegetale)

2 uova

sale e burro q.b.

Preparazione

Per realizzare le crepes vi basterà unire tutti gli ingredienti e mescolare bene. Lasciate poi riposare in frigorifero per almeno un ora. Ponete poi il composto in una padella antiaderente ben imburrato fino ad ottenere una consistenza morbida e sottile. Potete poi condirle a piacimento, anche con verdure o prodotti vegan per chi non consuma carne, pesce e latticini.

Polpettone di ceci vegano senza glutine

400 g di ceci già cotti

300 g di patate

30 g di amido di mais

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di salsa di soia

1 cucchiaio di lievito alimentare

1 cucchiaio di erbe aromatiche miste (salvia, rosmarino, timo)

1 cucchiaio di farina di semi di lino oppure mezzo cucchiaio di bucce di psillio

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Preparazione

Pelate le patate, tagliatele a cubetti e lessatele per 15-20 minuti fino a che non saranno morbide ma non sfatte. Schiacciatele e lasciatele raffreddare. Frullate i ceci per ridurli in briciole, senza ottenere una purea liscia, e uniteli alle patante insieme ad amido di mais. concentrato di pomodoro, erbe aromatiche, lievito, salsa di soia, farina di semi di lino e olio. Mischiate il tutto e aiutandovi con la carta da forno create la forma del polpettone. Chiudete le estremità con lo spago e praticate dei fori nella carta per far uscire il vapore. Infornate in forno statico a 200° per 30 minuti.

Torta panettone vegan

Ingredienti

260 g di farina 0

20 g di amido di mais

140 g di zucchero di canna

1 bustina di lievito naturale a base di cremor tartaro (16 g)

80 g di olio di semi di girasole

240 g di latte di soia

Scorza di 1⁄2 arancia

Scorza di 1⁄2 limone

1 cucchiaio di miele vegano oppure sciroppo d’acero o d’agave

50 g di uvetta

80 g di canditi

1 pizzico di vaniglia in polvere

1 pizzico di curcuma in polvere

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di mandorle a scaglie

1 cucchiaino di zucchero a velo

Preparazione

Ammollare l'uvetta in acqua calda per circa un'orea, scolatela e asciugatela bene. In una ciotola unite, farina, amido di mais, zucchero di canna, lievito, scorza d'arancia e limone, vaniglia, curcuma e sale e mischiate bene. Aggiungete poi latte di soia, olio di semi di girasole e miele vegano. Dovete ottenere un composto liscio. Alla fine incorporate uvetta e canditi e trasferite l'impato nello stampo da panettone basso. Decorate con mandorle a scaglie e cuocete in forno statico preriscaldato a 180°per 45-50 minuti. Dopo averla fatta raffreddare, cospargetela di zucchero a velo. Potete sostiuire l'uvetta e canditi con cioccolato fondente.