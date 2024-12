I migliori panettoni da comprare al supermercato: da Coop a quello di Bruno Barbieri, la classifica di Altroconsumo

I migliori panettoni da comprare al supermercato? Il podio per Altroconsumo è composto da Coop, Tre Marie e Balocco

Natale si avvicina e sulle tavole delle feste non può ovviamente mancare il panettone. Chi non può permettersi un dolce artigianale può trovare prodotti di alta qualità anche della grande distribuzione. A tale scopo Altroconsumo ha confrontato 12 panettoni venduti comunemente nei supermercati per stilare la classifica dei migliori.

L'associazione a difesa dei consumatori ha prima effettuato delle analisi di laboratorio per stabile eventuali irregolarità nella produzione come la presenza di muffe e lieviti. Successivamente è stata fatta la prova dell'assaggio da parte di una giuria composta da pasticceri e consumatori, che hanno valutato sapore, odore, aspetto e consistenza del prodotto.

Menzione speciale per il panettone di Bruno Barbieri, considerato da Altroconsumo di "qualità alta". Il dolce del chef stellato rispetto all'anno scorso presenta il doppio della quantità di uova e il 10% in meno di frutta. Il burro è invece rimasto invariato. Lievita invece il prezzo a 15,18 euro, il triplo rispetto alla versione 2023.

I migliori panettoni da comprare al supermercato: la top ten di Altroconsumo