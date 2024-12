Natale 2024, panettoni artigianali? Dal Tostettone alla linea benessere di Claudio Gatti

Natale 2024, dal Tostettone toscano ai dolci artigianali delle feste

Le luci scintillanti animano le case, l’aroma dei canditi profuma le strade e le vetrine si colorano di rosso fiammante: sta arrivando il Natale! Nel periodo più magico dell’anno Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane, coccola il palato degli ospiti e scalda il cuore di tutti coloro che gustano i suoi signature e specialty coffee nei sei locali custoditi nei punti più suggestivi di Firenze.

In queste raffinate location, dove il tempo viene elevato grazie all’alta qualità del servizio e all’atmosfera accogliente, il Natale è tutto custodito nel delizioso Panettone Latte, una bevanda che racconta la festa più attesa dell’anno unendo la cremosità della nocciola, la dolcezza del cioccolato e la freschezza dell’arancia. Nel nuovo signature coffee, l’espresso originato dalla miscela MammaMia si fonde con uno sciroppo di panettone homemade e viene completato da una fettina di arancia disidratata per un tocco agrumato. Ma gli adulti che non rinunciano ai sapori decisi e inebrianti, possono optare per Rosso Arabica, un cocktail alcolico con Campari Bitter, Vermouth Cinzano Bianco infuso all’Arabica Etiope, Cedrata e Aceto di Lamponi. Al suo interno il caffè viene abbinato ancora una volta al panettone e dà vita all’originale fusione tra il re dell’aperitivo e i sentori della magica raccolta etiope. Il fascino del Natale si fa strada anche nel menu dei sei locali fiorentini di Ditta Artigianale grazie a piatti che esaltano i sapori della tradizione e al contempo si abbinano perfettamente agli specialty coffee serviti attraverso il metodo filtro o come Modern Italian Espresso.

Qualche esempio? Il delizioso Tostettone Toscano è un panettone natalizio unico, preparato dalla bakery interna con soffici fette di panettone homemade, cavolo nero toscano, cremoso caprino, carciofi delicati, chutney d’arancia agrumata e la saporita mortadella di Prato. Chi non sa resistere al richiamo del dolce, può deliziare il proprio palato con due nuove proposte: il Babka al cioccolato e il Fagottino con crema e brownie. Il primo, tipico dessert polacco e più in generale originario dell’Est Europa, si caratterizza per la sua forma intrecciata e il dolce impasto è arricchito con un ripieno di cioccolato, burro e cannella, che durante la cottura assume una consistenza scioglievole e irresistibile. Questo soffice cake è anche molto versatile: può essere gustato a colazione, a merenda o come dessert per concludere un pasto speciale. Il fagottino, invece, custodisce al suo interno una deliziosa sorpresa per il palato: un brownie al cioccolato capace di coccolare gli ospiti durante le giornate invernali. E per un regalo davvero inimitabile che assicura un viaggio attorno al mondo, Ditta Artigianale propone Genna Genna Ethiopian Christmas Limited Edition, lo specialty coffee che racchiude tutta la magia del Natale etiope. Questa miscela esclusiva combina due caffè pregiati e regala un bouquet aromatico di arancia, vino e cioccolato. Inoltre il nome Genna si ispira alla parola amarica che indica il Natale secondo la tradizione cristiana ortodossa etiope, rendendo così omaggio alle radici culturali e spirituali di questa terra straordinaria. Nelle settimane più gioiose dell’anno, nessuna miglior location di Ditta Artigianale per trascorrere del tempo di qualità e coccolare il palato con le sue gustose proposte natalizie, da Panettone Latte a Tostettone Toscano e tutte le altre creazioni dolci e salate presenti nel menù, che si abbinano magistralmente alla selezione di specialty coffee selezionati e tostati con cura da Ditta Artigianale.

Natale 2024, panettoni artgianali - Claudio Gatti: lancia la linea “Natural Sweets” dedicata al benessere

Il maestro pasticciere Claudio Gatti, Presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e Panettone Italiano e vincitore del Campionato del Mondo del Panettone 2023, apre una nuova pasticceria “Natural Sweets” come la linea per il benessere dedicata a questo Natale. La pasticceria si trova a Parma, in via Calatafimi 35, un laboratorio d’eccellenza che unisce tradizione artigianale e innovazione salutistica. Il nuovo spazio si propone non solo come vetrina per i suoi lievitati, ma anche come punto di riferimento per i consumatori attenti alla qualità degli ingredienti e al benessere. Oltre al locale, due laboratori distinti (uno dei quali dedicato interamente alla produzione “senza glutine”) sono i luoghi della creazione di dolci artigianali e di lievitati, seguendo tecniche che esaltano le proprietà degli ingredienti naturali.





La nuova linea per il Natale: Natural Sweets

Tra le novità della linea “Natural Sweets” spicca il lievitato senza glutine a lievito madre con crema chantilly, pensato per tutti – non solo per chi è intollerante al glutine – e capace di coniugare gusto e leggerezza. Tradizionali da 750 g senza glutine e senza lattosio a 39 euro.

Classico

Il Panettone Classico è un omaggio alla tradizione, realizzato con scorze d'arancio candite e uvetta siciliana, che esaltano il soffice impasto con note aromatiche e delicate. Perfetto per chi cerca il gusto autentico del Natale.

Cioccolato

Per gli amanti del cioccolato, questo panettone dal cuore intenso unisce un impasto al cioccolato con gocce di cioccolato fondente. Una variante golosa che dona un tocco di modernità alla dolcezza natalizia.

Soffice

Il Panettone Soffice è un invito alla leggerezza, impreziosito dall'aroma avvolgente della vaniglia del Madagascar e dalle note fresche del limone. Un dolce morbido e fragrante, perfetto per chi ama i sapori delicati. Farciti da 500 g senza glutine e, dove indicato, senza lattosio a 39 euro.

Crema Chantilly

Un panettone soffice e raffinato, arricchito da una vellutata crema chantilly che dona freschezza e leggerezza a ogni morso. Ideale per chi ama un dolce dal gusto elegante e delicato. Crema al mandarino (senza lattosio)

Un’esplosione di profumi agrumati: il panettone con crema al mandarino esalta l’impasto con la dolcezza e la freschezza di questo frutto invernale. Perfetto per un Natale dai sapori intensi e vivaci.

Limoncello (senza lattosio)

Dal carattere deciso e aromatico, il panettone farcito al limoncello è un equilibrio di dolcezza e freschezza, con una crema che regala un tocco vivace e inaspettato, perfetto per i palati che amano i sapori agrumati.

Caffè latte

Per gli amanti del caffè, questo panettone si presenta con una golosa farcitura di crema al latte, che avvolge l’impasto soffice in un abbraccio aromatico e cremoso. Un dessert intenso e irresistibile.

La linea proteica: Claudio Gatti per lo sport

Innovativa anche la proposta di un dolce monoporzione dedicato agli sportivi, altamente proteico, con farine alternative come avena e riso, a basso contenuto di glutine, senza burro e dolcificato con zuccheri naturali. Inoltre, il packaging è in alluminio ecosostenibile, un dettaglio che sottolinea l’impegno di Gatti per la sostenibilità e la salute.