Natale, migliori panettoni artigianali 2024: dal Panterrone agli agrumi a Iginio Massari, la classifica di Gambero Rosso

Migliori panettoni artigianali 2024: Gambero Rosso ha selezionato i 24 migliori prodotti da tutta Italia

Il panettone non può mancare sulle tavole degli italiani e il dolce natalizio per eccellenza ha superato anche i nostri confini, diventano molto apprezzato in tutto il mondo anche fuori stagione. Di varianti ne esistono praticamente infinite, da quello classico a quello senza uvetta o con gocce di cioccolato, ma quel che è certo che coloro che vogliono viziarsi davvero scelgono quello artigianale.

Gambero Rosso per stilare la sua classifica dei migliori panettoni artigianali 2024 ha assaggiato 127 prodotti di altrettante pasticcerie, forni, gelaterie e gastronomie in tutto il Paese. Alla fine ne sono stati selezionati solo 24. I panettoni dovevano rispettare caratteristiche ben precise: utilizzo di solo lievito madre senza additivi, conservanti ed emulsionanti oltre a essere facilmente distribuiti in Italia anche tramite negozi online. Sono stati ovviamente valutati anche aspetto, gusto, profumi e cottura.

Migliori panettoni artigianali 2024: la top 10 del Gambero Rosso