Natale con ricette veloci per stupire in poco tempo? La sfida con Francesco Aquila e Federico Fusca

Natale e Capodanno, tempo di feste, di vacanze e, per molti, di relax e ritrovi con le persone care. Ma c’è un elemento che, più di ogni altro, si conferma il vero motore delle festività di fine anno: il cibo. In questo periodo, infatti, la cucina diventa ancor di più il fulcro della convivialità, il luogo per eccellenza dove creare ricordi e condividere sapori. Tuttavia, il tempo dedicato ai fornelli è sempre meno con gli italiani che dichiarano di spendere mediamente tra i 20 e i 40 minuti al giorno per la preparazione dei pasti[ Indagine AstraRicerche per Negroni (condotta su un campione di oltre 1.000 connazionali di età compresa tra i 18 e i 65 anni), secondo cui il 34,6% degli italiani impiega meno di 20 minuti per la preparazione dei pasti, il 24% tra i 20 e i 30 minuti e il 38% più di 30 minuti (con oltre il 19% che impiega più di 45 minuti).].





Come preparare, quindi, piatti buoni e di qualità in poco tempo, portando in tavola i piatti tipici della tradizione culinaria o dando un tocco di originalità con accostamenti insoliti? Ecco che, in occasione del Natale, Negroni ha coinvolto Federico Fusca e Francesco Aquila per realizzare 4 ricette in soli 40 minuti, che saranno protagoniste anche di una sfida sulle piattaforme social. Un testa a testa a suon di timer tra lo chef creator conduttore su FoodNetwork e il vincitore di Masterchef Italia 10 per realizzare 4 proposte veloci e originali con il Gran Cotechino 100% italiano, un grande classico delle feste di fine anno, e lo Stinco di Prosciutto Arrosto alle Erbette, una specialità versatile, ideale per arricchire le tavole autunnali e invernali. Creatività e innovazione con un giusto equilibrio tra semplicità e originalità per sorprendere gli ospiti saranno dunque le parole d’ordine di questa sfida, che si disputerà l’11 e il 19 dicembre sui canali IG dei due chef creator e del brand della Stella.

Quattro ricette in 40 minuti per stupire in poco tempo senza rinunciare a gusto e qualità

Sono nel segno degli abbinamenti stravaganti le proposte con lo Stinco di Prosciutto Arrosto alle Erbette, dove vino e birra - utilizzati nella preparazione di marinature e riduzioni ma anche nell’aromatizzazione - donano originalità e forte personalità ai piatti. Francesco Aquila propone infatti lo Stinco di Prosciutto Arrosto alle Erbette e i 4 volti della carota con glassa al vino rosso (consulta QUI la ricetta e il procedimento), mentre Federico Fusca punta su Millefoglie di Stinco di Prosciutto Arrosto alle Erbette con maionese e riduzione di vino e birra (consulta QUI la ricetta e il procedimento). Giocano invece sulla sfida tra cucina tradizionale vs esotica le proposte dedicate al Gran Cotechino 100% italiano. Se da una parte, Federico Fusca scommette infatti sui Paccheri al ragù di Gran Cotechino con olive croccanti (consulta QUI la ricetta e il procedimento), dall’altra Francesco Aquila guarda al Sol Levante con i Gyoza (i noti ravioli di carne giapponesi) con Gran Cotechino 100% italiano (consulta QUI la ricetta e il procedimento).





Per chi ricerca la qualità nel segno della tradizione italiana oppure della sperimentazione, le specialità di Negroni sono un alleato perfetto che renderà ancora più unico ogni menu per il fatidico pranzo di Natale o la cena della Vigilia e non solo. Spazio alla convivialità familiare con il Gran Cotechino 100% italiano, caratterizzato da una consistenza estremamente morbida della fetta grazie alla sua macina grossa. Per chi è alla ricerca di un pizzico di creatività, c’è invece lo Stinco di Prosciutto Arrosto alle Erbette, realizzato con carni accuratamente selezionate e sapientemente insaporite con un mix di sale, spezie e piante aromatiche. Fedeli alla migliore tradizione gastronomica, ci sono poi lo Zampone 100% italiano, con la sua consistenza morbida e dal gusto intenso, e il Cotechino 100% italiano, disponibile anche nella pratica confezione da 4 fette. Dall’esperienza di casa Negroni nasce infine il prodotto ideale per menu ricercati: il Gran Stinco di Prosciutto Arrosto Gourmet 100% italiano, impreziosito con paprika dolce e pepe nero.