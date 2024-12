I migliori pandoro del supermercato: da Bauli a quello di MD

Migliori pandoro supermercato 2024, la classifica di Altroconsumo

A Natale solitamente a tavola si formano due schieramenti: chi ama il panettone e chi invece il pandoro. Se preferite il secondo dolce delle feste, Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori da acquistare al supermercato. Nel dettaglio l'associazione a difesa dei consumatori ha analizzato 8 pandori della grande distribuzione.

Prima sono stati eseguiti dei test di laboratorio per verificare la presenza di eventuali muffe e lieviti. Successivamente i dolci sono stati sottoposti a una doppia giuria di pasticceri e consumatori, che ne hanno valutato sapore, odore, aspetto e consistenza. Menzione d'onore il pandoro della Pasticceria del Centro (MD Discount) che sebbene non si piazzi al primo posto è il migliore per rapporto qualità prezzo con 6,28 euro al chilo (la confezione da 900 grammi costa 5,65 euro).

