Ozempic premia Novo Nordisk: in Borsa vale più di Nestlè o Louis Vuitton

Ozempic fa volare Novo Nordisk. In borsa supera brand come Nestlè o Louis Vuitton

La Novo Nordisk, società che produce i farmaci Ozempic e Wegovy, utilizzati per trattare il diabete e l'obesità, vola altissima in Europa al punto che il valore ha recentemente superato quello di aziende prestigiose come LVMH (Louis Vuitton, per capirci) che a sua volta nel 2021 aveva superato Nestlé. Lo riporta il sito di Gambero Rosso. La storia di questa azienda di successo è stata raccontata addirittura dal Wall Street Journal di lunedì scorso.

L'interesse degli investitori per il titolo si è acceso sempre di più dopo il successo di vendite dell’Ozempic, un farmaco anti diabete che inibisce un ormone che regola l’appetito. Il medicinale viene utilizzato off label anche da persone non malate per perdere peso e alcuni personaggi noti hanno rivelato di averlo assunto. Sui social la popolarità di Ozempic è diventata sempre più forte nelle ultime settimane.

Tornando a Novo Nordisk, secondo il WSJ c'è però un aspetto da analizzare in tema di borsa. "In Europa, infatti, ci sono regole che limitano la quantità denaro che le persone possono investire in una singola azienda, generalmente non più del 10% del proprio portafoglio. Questo significa che molte persone, in particolare i gestori di fondi danesi, hanno dovuto vendere alcune delle azioni di Novo Nordisk per rispettare queste regole. E ciò ha determinato un piccolo paradosso: mentre le azioni dell'azienda vanno bene sul mercato, il loro valore si sta abbassando. In altre parole, Novo Nordisk sta avendo successo con i suoi farmaci, ma il fatto che molte persone debbano venderne le azioni per rispettare le regole potrebbe limitare la crescita futura dell'azienda", scrive il sito gamberorosso.it.