Pericolo Ozempic su Tiktok: farmaco usato come dimagrante

Pericolo Ozempic su Tiktok

Su TikTok, impazza un fenomeno preoccupante: la promozione da parte di utenti più o meno famosi di due ‘alternative’ all’Ozempic, le cui scorte sono ai minimi proprio per l’eccesso di richiesta.

Come scrive Il Fatto alimentare, rilanciando il Wall Street Journal, uno degli hasthag più popolari è #GutTok, sotto il quale rientrano decine e decine di video, con oltre 1,1 miliardi di visualizzazioni, che vantano le meraviglie del cosiddetto ‘Budget Ozempic’, cioè ‘Ozempic a buon mercato’ (quello originale è costoso): il lassativo osmotico PEG 3350. La popolarità è tale che in alcuni Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, ci sono serie difficoltà di rifornimento di questo lassativo, normalmente utilizzato, sempre sotto consiglio medico, per i casi di stipsi ostinata e per la preparazione alle colonscopie. Questo farmaco, neanche a dirlo, non ha nulla a che vedere con l’Ozempic ed è piuttosto pericoloso, se usato come dimagrante.

Il PEG 3350 (polietilenglicole) è infatti una sostanza non assorbita dall’organismo, che, una volta nell’intestino, attira acqua per osmosi. In questo modo ammorbidisce le feci e ne favorisce il transito intestinale. Ma, se assunta per periodi prolungati o in dosi elevate, può portare a disidratazione e perdita di sali minerali fondamentali (come il calcio, il potassio e il magnesio), che possono diventare molto gravi. Inoltre, assicura una riduzione di peso di lieve entità, interamente associata alla perdita di acqua e non di grasso. Ciò significa che il peso perso viene subito riacquistato, non appena il livello di idratazione torna normale. Infine può dare dipendenza, favorire lo sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare ed è particolarmente pericoloso per persone che hanno altre patologie come quelle cardiovascolari: in alcuni casi può portare a conseguenza anche mortali.