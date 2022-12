Panettone e Pandoro artigianale, quali comprare? Le novità del Natale 2022

Panettone e pandoro, quali comprare per Natale?

Natale e Capodanno si avvicinano: le luci della ribalta si accendono su panettone e pandoro che accompagneranno i brindisi della feste. Mentre escono le classifiche sul miglior panettone da comprare al supermercato (la classifica 2022) e sul miglior pandoro (qui la classifica 2022), ecco anche alcune idee e novità sul frotne delle creazioni artigianali.

Panettone alle erbe spontanee: Pasticceria Tabiano

La pasticceria di Tabiano, guidata dal maestro Claudio Gatti, apre nel 1988 a Tabiano Terme e diviene celebre soprattutto per le sue focacce, prodotto di punta della pasticceria, che si rinnovano di anno in anno con ingredienti sempre nuovi ma all’insegna della genuinità e del benessere.

Focaccia dolce alle erbe spontanee e fiori selvatici (Ortica, malva, melissa, tarassaco, cicoria, valeriana, camomilla, cardo mariano e betulla)

Claudio Gatti arricchisce questo Natale con una nuova proposta di focaccia che rispecchia la sua filosofia di naturalità e attenzione alla salute: la nuova variante è alle erbe spontanee e ai fiori selvatici. Solo aromi naturali, una forte attenzione per le proprietà curative delle botaniche scelte per un prodotto naturale che vuole nutrire la persona con ingredienti genuini (prezzo euro 39)





Panettone pere e cioccolato e il Nadalin: Pasticceria Lorenzetti

Fondata nel 1970, è tra le più rinomate pasticcerie del veronese a San Giovanni Lupatoto. Daniele Lorenzetti, classe 1975 e Maestro pasticcere Ampi, lavora con un lievito madre del 1960 e da quando è entrato nella gestione della pasticceria ha bandito per sempre conservanti e coloranti.

Panettone pere e cioccolato

Realizzato con un impasto classico, questo panettone prevede al suo interno pere candite e gocce di cioccolato fondente. All’esterno, il panettone è ricoperto di una glassa di cioccolato bianco. Partendo dal lievito madre vivo, Daniele Lorenzetti produce il classico panettone milanese nel rispetto della tradizione. (prezzo 40 euro per 1 kg)

Il Nadalin: il padre del Pandoro

Il Nadalin è di sicuro il padre del famosissimo Pandoro, con cui condivide la stessa forma di una stella ad otto punte, seppur meno delineata e precisa rispetto al dolce nato a fine Ottocento dalle mani di Dome-nico Melegatti. La versione di Daniele Lorenzetti è un prodotto molto soffice e non molto alto a forma di stella ad otto punte, arricchito di mandorle tostate e pinoli. Una vera prelibatezza da gustare non solo nelle festività ma tutto il tempo dell’anno accompagnato da una tazza di cioccolata calda oppure un sorso di un buon vino veronese. (prezzo 35 euro per 800 g)





Pandoro Classico

Da 9 anni Daniele Lorenzetti realizza il proprio pandoro classico, per il quale ha deciso di eliminare il lievito di birra dall’impasto ed utilizzare il solo lievito naturale. Così, l’uso esclusivo del lievito naturale regala al prodotto finale una maggiore morbidezza.Il Pandoro di Pasticceria Lorenzetti nasce da solo lievito naturale vivo e senza lievito di birra: questo dona una morbidezza superiore a quella dei pandori normalmente presenti sul mercato. Quasi 50 ore di lievita-zione per un prodotto fuori dal comune. (prezzo euro 42 per 1 kg)

Panettoni con pistacchi e cioccolato di Modica: le creazioni by Pistì

Pistì nasce a Bronte, ai piedi dell’Etna, una quindicina di anni fa, da un’idea di Nino Marino e Vincenzo Lon-ghitano e diventa un punto di riferimento per il territorio di Bronte e, proprio grazie alla scelta di privilegiare uno standard qualitativo eccellente, impiega stabilmente 90 dipendenti fissi, che diventano 160 nei periodi di alta stagione.

Panettone con ciliegia candita, glassa al cioccolato e guarnizione di pistacchi Siciliani interi (prezzo euro 17)

Panettone con Ciliegia Candita e scaglie "Cioccolato di Modica IGP” ricoperto di "Cioccolato di Modica IGP" e scaglie di "Cioccolato di Modica IGP” (prezzo euro 17)





Panettone ai ai 3 cioccolati ed è farcito da gustose gocce di Cioccolato Extra Fondente, Cioccolato al Latte e Cioccolato Bianco. Il panettone è poi ricoperto da finissimo Cioccolato Bianco e guarnito da sfere di Cioccolato (prezzo euro 17)

Panettone con fragola candita ricoperto da Cioccolato Extra Fondente 70% e da Pistacchi di Sicilia interi. (prezzo euro 17)

Panettone farcito di crema al Mandarino di Ciaculli ricoperto di Cioccolato Bianco (prezzo euro 17)

Panettone Vivace e Bouquet, by Vincente Delicacies

Vincente Delicacies, fondata da Nino Marino e Vincenzo Longhitano, è una pasticceria artigianale ubicata alle pendici dell’Etna proprio a Bronte, un filo diretto per reperire a chilometro zero la materia prima più preziosa del territorio: i pistacchi di Bronte DOP.

Panettone Cirasa

Il panettone Cirasa, il cui nome in dialetto fa riferimento al suo ingrediente principale, ovvero la ciliegia, è farcito con ciliegia candita e scaglie di cioccolato di Modica IGP, una delle specialità tipiche della zona sudorientale della Trinacria. Il panettone è poi ricoperto interamente dallo stesso cioccolato che compone il suo dolce ripieno (prezzo euro 23,50)

Panettone Vivace

Vivace possiede un dolce cuore composto da tre cioccolati differenti: Cioccolato Extra Fondente 72%, Cioccolato al Latte 36% e cioccolato Bianco. Questo panettone è inoltre ricoperto da finissimo Cioccolato Bianco e decorato con golose Sfere di Cioccolato (prezzo euro 23,50)





Panettone Bouquet

Bouquet è un panettone alla fragola candita, ricoperto da Cioccolato ExtraFondente 72% e da pistacchi di Sicilia Interi, specialità indiscussa del territorio di Bronte (prezzo euro 23,50)

Il Panettone di Tommaso Cannata de I Compari

Il maestro panificatore si cimenta nella produzione di un Panettone Tradizionale, nel formato da 750 g., realizzato con ingredienti di altissima qualità: canditi siciliani, burro francese e vaniglia del Madagascar. E per Natale è in arrivo una versione limited edition ai pistacchi siciliani.