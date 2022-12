Miglior panettone da comprare al supermercato: la classifica 2022

Consigli acquisto panettone per Natale 2022: come scegliere il migliore

Il ponte dell'Immacolata sancisce ufficialmente l'inizio delle tanto attese festività di dicembre. Tra Natale, Santo Stefano, Capodanno e primo dell'anno gli italiani cominciano a ragionare su cosa portare in tavola. Antipasti già pronti o fatti in casa? Un primo sostanzioso o una semplice zuppa? Secondi di carne o di pesce? L'indecisione è sempre tanta. Ma almeno sul dolce, ogni anno, si può andare sul sicuro: per un 25 dicembre che si rispetti il panettone in tavola non può proprio mancare. Ma quale scegliere? Meglio affidarsi a un laboratorio artigianale o scovare qualcosa di buono tra gli scaffali del supermercato?

Altroconsumo, come di consueto, ci aiuta nella scelta con la sua preziosa classifica, che mette a confronto prodotti equiparabili e condizioni di acquisto. Quest’anno sono stati messi alla prova ben undici panettoni classici, di cui nove con uvetta e canditi e due glassati. Tra le marche analizzate abbiamo trovato un'ampia gamma di firme come Bauli, Vergani, Le grazie, Tre Marie, ma anche Il viaggiator goloso e Paluani.

Miglior panettone 2022 da portare in tavola a Natale, il test di Altroconsumo