Miglior pandoro da comprare al supermercato: la classifica 2022

Pandoro, quale scegliere? I consigli per comprare il migliore per Natale

Manca sempre meno. Il 25 dicembre è ormai dietro l'angolo. E gli italiani si preparano a organizzare le cene e i pranzi delle festività. Tra antipasti, primi e secondi il dilemma è sempre uno: menù di carne o di pesce? Sul dolce però si può andare sul sicuro: il pandoro, così come il panettone, sono dei classici intramontabili, che non possono di certo mancare sulle tavole. Ma come scegliere il migliore? Quest'anno, nonostante la crisi energetica e inflazione, il pandoro “giusto”, nella qualità e nei prezzi, si può ancora trovare.

A correre in soccorso alle famiglie ci ha pensato ancora volta, come di consueto, la classifica dei migliori pandori del 2022 stilata da Altroconsumo: l'azienda ha condotto un'analisi raffrontando i miglior prodotti in base alla qualità eal prezzo. Nel test sono stati presi in considerazione ben nove marchi- dal Duca Moscati alle Tre Marie- facilmente trovabili al supermercato.

Miglior pandoro per Natale 2022, come scegliere il migliore? Qualche consiglio