Pasticceria 4.0 il podcast by Petra Molino Quaglia e Gambero Rosso

Pasticceria 4.0 podcast della pasticceria italiana by Petra Molino Quaglia e Gambero Rosso

L’immagine del pasticciere chiuso nel forno vestito con la giacca professionale e la caratteristica toque alta è ormai antiquata: il racconto pubblico della pasticceria e dei suoi maestri è infatti sempre più richiesto. In questa scia, si inserisce Pasticceria 4.0 il podcast che Petra Molino Quaglia, in collaborazione con Gambero Rosso, dedica ai più accreditati professionisti del settore: dieci episodi ispirati ai valori della pasticceria contemporanea, raccontati attraverso la voce di grandi protagonisti che fanno da ambasciatori ad altrettanti dolci simbolo della tradizione italiana. Le nuove puntate sono disponibili ogni due settimane.

Questa nuova iniziativa, prodotta da Petra Molino Quaglia, isola la narrazione della pasticceria italiana e dei suoi protagonisti, tra curiosità e storia sulle origini delle tradizioni, approfondendo episodio per episodio un dolce tipico della storia gastronomica italiana. Nel corso delle dieci puntate Pasticceria 4.0 attraverserà la penisola da nord a sud, abbracciando i valori mondo dolciario contemporaneo e raccontando i dolci simbolo dell’Italia attraverso la voce di altrettanti grandi protagonisti che faranno da ambasciatori.

La prima puntata, uscita a fine 2023, ha percorso la storia del Panettone, spiegata dalla voce di Lucca Cantarin di Pasticceria Marisa (Arsego, PD); mentre la seconda, pubblicata all’inizio del nuovo anno, ha riguardato la Crostata, raccontata da Fabio Longhin di Pasticceria Chiara (Olgiate Olona - VA). Il terzo episodio, incentrato sullo Strudel, è stato narrato da Reinhard Santifaller (Pasticceria Reinhard, Moena - TN).

Nei prossimi appuntamenti interverranno Marco Pedron (Pastry Chef e Direttore didattico Pasticceria Congusto Gourmet Institute di Milano), Andrea Pansa (Pasticceria Pansa, Amalfi - SA), Evi Polliotto (Executive Pastry Chef di Gerla 1927), Matteo Dolcemascolo (Pasticceria Dolcemascolo, Frosinone - FR), Davide Ascalone (Maestro Pasticciere di Pasticceria Andrea Ascalone, Galatina - LE) e Maria Rosaria Renzi (Pasticceria La Mimosa di Adelmo, Rieti).

Il podcast unisce un punto di vista tecnico con un approccio narrativo affrontando temi cardine di una contemporaneità votata al buono, al sano e al giusto. Pasticceria 4.0 non è solo un richiamo per golosi, ma un punto di riferimento per tutti gli amanti di farina, lievito, tradizioni e fantasia.

Pasticceria 4.0 è disponibile su Spotify e Spreaker.