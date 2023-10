Penny Market richiama un lotto di yogurt senza lattosio: ecco perchè

Errore di confezionamento da Penny Market: richiamato lotto di yogurt

Nel mondo del commercio al dettaglio, la priorità numero uno dovrebbe essere la soddisfazione e la salute dei clienti. Tuttavia, ogni tanto, anche le aziende più consapevoli possono incappare in errori che richiedono un'azione immediata per proteggere il pubblico. È esattamente ciò che è accaduto con Penny Market, che ha recentemente richiamato un lotto di yogurt greco magro senza lattosio Welless a causa di un errore di confezionamento che ha portato alla presenza accidentale di lattosio.

L'errore in questione ha colpito specifiche regioni italiane e riguarda principalmente le persone intolleranti al lattosio. Il problema sorge da un errore durante il processo di confezionamento, in cui le pellicole degli yogurt greco magro senza lattosio sono state erroneamente applicate su alcuni vasetti di yogurt greco convenzionale. I prodotti interessati sono venduti in vasetti da 150 g, con una data di scadenza fissata al 18 novembre 2023, che corrisponde al numero di lotto critico.

Il prodotto in questione è stato per Penny Market dall'azienda Kri Kri S.A. presso il loro stabilimento situato al 3° chilometro della strada nazionale di Serres-Drama, numero 62 125, Serres, in Grecia, e presenta il marchio di identificazione GR 45 883 EC.

Al fine di prevenire qualsiasi possibile rischio per la salute, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare i prodotti con la data di scadenza menzionata e di restituirli al punto vendita d'acquisto. Questa misura è volta a garantire la sicurezza dei consumatori e a evitare potenziali reazioni allergiche o disagi associati all'ingestione involontaria di lattosio.

Per quanto riguarda la diffusione di questo richiamo, Penny Market ha dichiarato che le regioni coinvolte includono l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Per ulteriori informazioni o per domande, è possibile contattare il servizio clienti al numero 337 1557874.