Pepsi lancia il ketchup alla cola pensato per gli hot dog: ecco dove trovarlo

Pepsi lancia "Colachup", il ketchup alla cola pensato per gli hot dog: ecco dove trovarlo

Arriva una novità in casa Pepsi. Lo storico marchio made in Usa, infatti, ha appena annunciato il lancio del primo ketchup a base di cola, il "Colachup". Creato con l'aiuto del Culinary Institute of America Consulting (Cia Consulting), il condimento nasce dall'unione di cola e salsa al pomodoro affumicata, insieme a una grande varietà di spezie, tra cui cannella, timo, origano, paprika e cipolle. Il topping ideale, secondo Pepsi, da mettere sull'hot dog.

Il "Colachup" è stato lanciato in anteprima il 4 luglio, il giorno dell’indipendenza americana, che per convenzione si festeggia mangiando una generosa quantità di hot dogs, soprattutto a bordo campo negli stadi. "Cosa c’è di meglio di hot dogs e Pepsi il 4 Luglio? Finalmente avremo la possibilità di averli insieme per un’esperienza culinaria unica": queste sono state le parole di Joey Chestnut, 15 volte campione della gara di hot dog nazionale (perchè sì, negli Stati Uniti ogni anno si tiene anche una competizione, molto seguita, a suon di abbuffate di hot dogs).