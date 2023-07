Il panettone? Non solo a Natale, estate 2023: ecco il Lestivo Fotónico

Pistì lancia per l’estate 2023 Lestivo Fotónico, il panettone che racconta i sapori freschi di Sicilia, disponibile in due varianti di gusto

Pistì lancia per l’estate 2023 Lestivo Fotónico, il panettone che racconta i sapori freschi di Sicilia, disponibile in due varianti di gusto Pistì, il noto laboratorio dolciario brontese, lancia per l’estate 2023 il suo “Lestivo Fotónico”, il lievitato che racconta i sapori freschi di Sicilia.

In questa creazione, dedicata alla bella stagione, Pistì ha scelto di unire il gusto dolce dell’amarena, alla nota intensa del pistacchio, famoso oro di Bronte, per ottenere una combinazione delicata e allo stesso tempo equilibrata.

Per questa estate 2023, Pistì presenta però Lestivo Fotónico anche in una seconda versione.

Ad un unirsi sono infatti questa volta l’albicocca, l'ananas e il pistacchio, per una miscela di sapori al contempo tropicale e mediterranea, perfetta da godersi durante le giornate estive. Lestivo Fotónico nelle sue due versioni con incarto a mano è disponibile allo shop al prezzo di 17.00 euro per 750 g. Pistì Pistì nasce a Bronte, ai piedi dell’Etna da un’idea di Nino Marino, allora manager creativo proveniente dal settore alimentare e Vincenzo Longhitano, dirigente cresciuto in una storica famiglia di produttori di Pistacchio. L’intuizione dei due, allora giovanissimi, fu quella di inventarsi un laboratorio artigianale per la produzione di dolci tipici siciliani, laboratorio che, in poco tempo e grazie ai successi collezionati, si è ampliato diventando un vero e proprio punto di riferimento per il territorio con un Stabilimento produttivo ipertecnologico di 400 mq nell’area artigianale di bronte.

Oggi Pistì impiega stabilmente circa 200 dipendi specializzati, dando soprattutto grande valore alla mano d’opera femminile in azienda, che costituisce circa il 90% del totale. La produzione di Pistì si realizza con materie prime d’eccellenza che rappresentano l’autentica traduzione siciliana: pistacchio, mandorla, nocciole del Nebrodi, che vengono trasformati preservando al più possibile l’integrità dell’ingrediente anche nell’ottica della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. I dolci sono realizzati a mano, senza l’impiego di bracci o macchine, così come tutti i processi fino al confezionamento, curatissimo nella scelta dei packaging e del decor. Il fatturato globale di Pistì è oggi di oltre 80 milioni di euro e i prodotti vengono venduti unicamente al dettaglio specializzato come boutique, gastronomie e piccoli punti vendita o sono direttamente acquistabili dallo shop online del sito shop.pisti.it/.