Pranzo natalizio, cinque proposte per il menù del 25 dicembre

Natale 2023: ecco le cinque ricette da portare in tavola il 25 dicembre

La tavola è pronta, con albero e presepe a fare da scenografia, manca un elemento essenziale: il cibo. Per gli italiani, il pasto è un vero e proprio rito, e a Natale ancora di più. Tuttavia, nonostante l'affetto per le classiche pietanze, con il passare degli anni, possono risultare alquanto ripetitive. Le tradizioni sono importanti, ma la cucina italiana è in costante evoluzione, dalle opzioni vegane a quelle più audaci, comprese quelle a base d'insetti. Senza andare troppo oltre con grilli e coleotteri per il pranzo natalizio, affaritaliani ha selezionato cinque ricette originali che offrono un'alternativa fresca alle solite pietanze festive.

Antipasto: Profiteroles salati

Una rivisitazione salata del celebre dessert francese

In un pentolino, porta a ebollizione acqua e burro, poi incorpora la farina.

Mescola fino a ottenere un composto omogeneo, quindi lascia raffreddare.

Integra le uova una alla volta, assicurandoti di amalgamare bene ogni aggiunta.

Trasferisci il composto in un sac-à-poche e forma piccoli ciuffi su una teglia rivestita di cartaforno.

Cuoci in forno statico a 180°C fino a doratura.

Una volta raffreddati, farcisci i profiteroles con una delicata crema di ricotta e fette di salmone,alternandoli per creare un'armoniosa composizione.

Primo piatto: Gnocchi con gorgonzola, mele e speck croccante

Posiziona le fette di speck tra due fogli di carta da forno e cuoci nel microonde alla massima potenza per circa 2 minuti, fino a quando diventano croccanti.

Dopo aver lavato la mela, rimuovi il torsolo e tagliala a dadini.

In un pentolino, fai sciogliere il gorgonzola a bagnomaria fino a ottenere una consistenza cremosa e liscia.

Distribuisci il gorgonzola fuso come base sul piatto o nella ciotola. Aggiungi gli gnocchi cotti precedentemente.

Distribuisci i dadini di mela e le fette di speck croccante sopra gli gnocchi.

Completa il piatto con una spolverata di parmigiano grattugiato e alcune foglie di maggiorana fresca.

Primo piatto (alternativa vegana): Quinoa piccante con verdure aromatizzate

Cuoci la quinoa in acqua con sale, peperoncino e metà delle erbe aromatiche (prezzemolo, mentuccia, basilico tritati) fino a completa assorbimento.

Taglia le verdure a dadini. In una padella ampia, scotta le verdure a fiamma bassa, senza utilizzare acqua né olio. Copri la padella e cuoci per alcuni minuti fino a quando le verdure sono cotte ma ancora al dente.

Una volta cotte le verdure, aggiungi le erbe aromatiche rimanenti, un filo d'olio d'oliva, lo shoyu e un pizzico di peperoncino. Mescola bene per amalgamare tutti gli ingredienti e insaporire le verdure.

Disponi la quinoa cotta sul piatto di portata. Sovrapponi le verdure calde sopra la quinoa.

Secondo: Filetto di maiale al bacon con salsa di nespole e zenzero

Lavare e sbucciare le nespole, tagliarle a pezzi. In una padella con olio evo, rosolare le nespole per 2-3 minuti a fuoco alto.

Spegnere il fuoco. Unire miele e succo di limone alle nespole. Frullare il composto con zenzero, sale, un po' di olio evo e peperoncino (opzionale) fino ad ottenere una salsa omogenea.

Avvolgere le fette di filetto di maiale con bacon. Scottarle in padella con olio evo a fuoco alto per circa 2-3 minuti per lato. Una volta cotto, salare leggermente e lasciar riposare per un minuto.

Posizionare al centro il filetto di maiale avvolto nel bacon. Decorare il piatto con rametti di erbe aromatiche e fiori eduli per un tocco finale.

Dessert: Bicchieri pandoro e caffè

Il pandoro, protagonista immancabile della tavola delle feste