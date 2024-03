Provocazione a tavola in Spagna: un seno finto da cui succhiare il latte

Lo chef basco Luis Anduriz ha servito un piatto chiamato "Ama" che consiste in un seno finto in silicone da cui succhiare il latte da un capezzolo

Lo chef Andoni Luis Anduriz del Maugaritz di Errenteria, nei Paesi Baschi, sta facendo discutere per un nuovo piatto chiamato "Ama". Si tratta infatti di un seno finto in silicone da cui si può suggere il latto e servito in una mussola, ovvero una stoffa in cui un tempo si fasciavano i neonati per farli calmare. La scelta del nome ha una doppia valenza. Ama in spagnolo significa amore ma anche "madre" in basco. "Due termini che si intrecciano e si nutrono a vicenda" spiega lo chef. L'idea è quella di riportare a una delle prime esperienze sensoriali umane, ovvero l'allattamento.









Il piatto ha suscitato reazioni contrastanti durante un evento realizzato a Il Locale di Firenze in cui Anduriz ha cucinato insieme al resident Simone Caponnetto, di cui era allievo. Come riporta Gambero Rosso alcuni dei commensali mostrano imbarazzo e disagio, altri sembrano divertiti e altri ancora infastiditi. "Ama" non è stato comunque l'unico elemento bizzarro della cena. Ad esempio si è invitati ad indossare un paio di occhiali alla Groucho Marx per sentire gli aromi e leccare alcune mani finte.