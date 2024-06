Ritirato un lotto di biscotti orientali:c'è un ingrediente non dichiarato

Richiamati due lotti di biscotti Banoful Dry Cake Rusk prodotti in Bangladesh per la presenza dell'allergene uovo non dichiarato in etichetta

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo da parte dell'operatore di due lotti di biscotti Banoful Dry Cake Rusk prodotti in Bangladesh. Il motivo del provvedimento è la mancata dichiarazione in etichetta della presenza dell'allergene uovo. AI biscotti sono venduti in confezioni da 300 grammi e appartengono ai lotti numero BN0224 14/23 con termine minimo di conservazione (TMC) 13/10/2025 e BN0124 15/23 con TMC 29/10/2025.

Come riporta ilfattoalimentare.it, il prodotto viene commercializzato in Italia dall’azienda Asia Food Srl, di via del Maggiolino 169, a Roma. A scopo precauzionale, si consiglia per coloro che sono allergici alle proteine delle uova di non consumare il prodotto e restituirli al punto vendita dove si è effettuato l'acquisto. Tutti gli altri possono invece mangiare i biscotti senza problemi.