Mozzarella, allarme data di scadenza. Ecco quale marchio non comprare

Mozzarella del marchi Sapori & Dintorni ritirata dal Ministero della Salute per un errore nella data di scadenza riportata sulla confezione

ùNuovo richiamo da parte del Ministero della Salute per un prodotto che presenta un errata data di scadenza.

Come riporta Tigulliovino.it "Conad ha richiamato un lotto di treccia di mozzarella pugliese a marchio Sapori & Dintorni. L’avviso di richiamo è stato emesso a causa di un errore nella data di scadenza stampata sul prodotto, indicata come 28/06/2024, una data superiore a quella reale. Questo errore di stampa potrebbe indurre i consumatori a consumare il prodotto oltre la sua reale durabilità, aumentando il rischio di problemi di salute".





"Il prodotto in questione, continua il sito, è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 1132 e codice EAN 8003170098305. La treccia di mozzarella pugliese è stata prodotta da Delizia Spa per Conad Società Cooperativa, presso lo stabilimento situato a Noci, nella città metropolitana di Bari. A scopo precauzionale, Conad ha invitato i consumatori in possesso del lotto indicato a riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso".