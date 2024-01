Fichi Ventura, pesto Coop e... Allarme listeria ovunque. Ma cosa mangiamo?

Richiami alimentari: ecco i prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercati

Calamari ripieni congelati a marchio Sottozero Food, Pesto Coop, Ficchi secchi Ventura e agnolotti a marchio PLIN: sono questi alcuni dei prodotti che tra il 2023 e l'inizio del 2024 sono finiti sotto la lente del Ministero della Salute. Il motivo? Presenza di sostanze "allarmanti". D'altronde quando si parla di ciò che arriva sulle nostre tavole ci troviamo di fronte a uno scenario preoccupante e tuttavia concreto: pare esserci una tendenza verso il rischio e l'inganno piuttosto che verso la sicurezza e la trasparenza. I recenti avvisi di richiamo alimentare del Ministero della Salute ne sono una chiara dimostrazione, rivelando una rete di problematiche che interessano gli alimenti di uso quotidiano che sollevano, inevitabilmento, interrogativi critici sull'affidabilità dei produttori e sull'efficacia dei controlli da parte delle autorità.

Sembra un copione ripetitivo: il prodotto X richiamato per allergeni non dichiarati, il prodotto Y per sostanze dannose oltre i limiti consentiti, il prodotto Z per la presenza di contaminanti pericolosi. La cronaca di questi richiami sfiora l'assurdo: date di richiamo precedenti alla pubblicazione degli avvisi, allarmi per listeria, errori in etichetta, che metteno a rischio la salute dei consumatori in nome di cosa? Economia? Incompetenza? O peggio, indifferenza? È imperdonabile che le informazioni cruciali per la salute dei cittadini vengano rilasciate con tale ritardo, nonostante chi gestisce la catena alimentare sia a conoscenza dei pericoli.

E proprio il 2024, come fa notare Il Fatto Alimentare.it, inizia con i primi richiami alimentari, come ad esempio i calamari ripieni congelati a marchio Sottozero Food, con le mazzancolle nascoste tra gli ingredienti. La data di richiamo riportata sull’avviso è 29/12/2023, ma il Ministero ha pubblicato il provvedimento solo il 05/01/2024. Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo da parte del produttore di due lotti di farina di mais biologica e diversi lotti di grissini con farina di mais a marchio Azienda Agricola Bio Floriddia. La ragione del provvedimento è la presenza di aflatossine totali e B1 superiori ai limiti di legge.

La lista continua, perchè anche negli ultimi giorni del 2023 il Ministero della Salute ha pubblicato altri tre richiami alimentari. Si tratta del richiamo di un lotto di fichi secchi Ventura per aflatossine, quello di un lotto di feta per Salmonella e, prima, del ritiro di uno sciroppo alle erbe con un novel food non autorizzato. Un altro richiamo è stato pubblicato da Esselunga, quello di un filetto di tonno congelato per istamina oltre i limiti.





Ma la questione non si ferma qui. L'elenco dei prodotti chiamati in causa è allarmante quanto eterogeneo. Il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo precauzionale da parte della catena di supermercati Coop di un lotto di vasetti di Pesto alla Genovese a proprio marchio. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la “possibile presenza di frammenti di vetro” nel prodotto. Coop ha già ritirato tutti i vasetti di vetro interessati dal provvedimento dagli scaffali dei punti vendita. Si tratta di pesto in confezioni da 190 grammi con il termine minimo di conservazione 05/10/2025. Il numero di lotto coinvolto è LM278.





Ma non solo. Recentemente il Ministero della Salute e la catena Eataly hanno pubblicato due nuovi richiami: quello di alcuni marchi di gorgonzola DOP e quello di numerosi lotti di agnolotti di borragine. I supermercati Bennet, poi, hanno segnalato il richiamo di due tipi di torte di gorgonzola e mascarpone, in collegamento con quello del gorgonzola già citato.

In particolare, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di gorgonzola DOP del Caseificio Latini, venduto anche con i marchi 1.0, Crema Blu, Del Cherubino, Narpi e Oro Latini. La ragione del richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes nel formaggio. Il prodotto interessato fa parte del lotto 240823 ed è venduto in fette da 150-300 grammi circa con le date di scadenza 19/12/2023 e 20/12/2023 oppure in quarti, ottavi, metà e forme intere con le date di scadenza 28/12/2023, 29/12/2023, 30/12/2023 e 03/01/2024.

I supermercati Bennet hanno pubblicato il richiamo da parte del produttore di due tipi di torte di gorgonzola e mascarpone, con noci e con pistacchio, sempre del Caseificio Latini. Anche in questo caso il motivo del richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Sono interessate le torte con il numero di lotto 241123 e la data di scadenza 08/12/2023, già superata da 7 giorni al momento dell’emanazione del provvedimento e 10 giorni alla pubblicazione. Il produttore e lo stabilimento sono gli stessi del gorgonzola DOP richiamato.

La catena Eataly, invece, ha diffuso il richiamo di 35 lotti di agnolotti di borragine a marchio PLIN. Il motivo indicato sull’avviso è la presenza, segnalata dal fornitore di borragine, di alcaloidi pirrolizidinici oltre i limiti consentiti. Gli alcaloidi pirrolizidinici sono sostanze molto tossiche, soprattutto a livello epatico, prodotte da alcune piante, tra cui la borragine.

Gli agnolotti coinvolti, prodotti dal Pastificio Vallebelbo Srl, sono venduti in confezioni da 300 grammi e 1 kg con i numeri di lotto 2310093, 2310097, 2310101, 2310109, 2310114, 2310122, 2310124, 2310128, 2310136, 2310143, 2310149, 2310157, 2310159, 2310164, 2310171, 2310185, 2310192, 2310199, 2310214, 2310219, 2310222, 2310241, 2310248, 2310262, 2310269, 2310276, 2310283, 2310289, 2310290, 2310304, 2310311, 2310312, 2310318, 2310326 e 2310332. Le date di scadenza interessate vanno dal 30/04/2023 al 05/01/2024. La maggior parte dei lotti richiamati è dunque già scaduta, anche da mesi.





La verità è che il consumatore medio non può più fidarsi ciecamente di ciò che acquista. E mentre la tecnologia avanza, rendendo possibile monitorare quasi tutto, siamo costretti a domandarci: perché non si riesce a garantire la sicurezza di ciò che finisce nel carrello della spesa? L'attuale sistema di controllo e vigilanza sembra vacillare di fronte all'ingordigia e alla negligenza di alcuni attori della filiera alimentare. Siamo di fronte a una crisi di fiducia, non solo nella qualità degli alimenti, ma anche nelle istituzioni preposte a garantire la nostra sicurezza alimentare. E finché la priorità sembrerà essere il profitto a discapito della salute dei consumatori, il problema dei richiami continuerà a ripresentarsi.