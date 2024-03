Spaghetti, atteti a pesticidi e muffe tossiche: la lista dei marchi "sicuri"

Spaghetti, la rivista tedesca Oko-Test ha analizzato diversi marchi per scoprire se contengono sostanze pericolose

La pasta è sempre presente sulle tavole degli italiani ma purtroppo capita che tra contaminazioni da pesticidi come il glifosato e muffe si rischia di incorrere in seri rischi per la salute. A scoprirlo è uno studio condotto dalla rivista tedesca Oko-Test, che ha analizzato diversi campioni di spaghetti, molti di origine italiana, per valutare la presenza di sostanze tossiche.

Il laboratorio ha analizzato 37 pacchi di spaghetti, tra cui 20 biologici, di marchi italiani molto importanti in Italia ma anche di private label come Lild e aziende tedesche come Rapunzel. Le analisi erano finalizzate a verificare la presenza di pesticidi, olio minerale, metalli pesanti come il cadmio, muffe e deossinivalenolo. Inoltre si è verificato il valore nutrizionale in base al sistema di etichettatura Nutri-Score utilizzato in Francia.

Leggi anche: Eataly celebra la tradizione della pasta con ospiti speciali e live show

Dalle analisi alla fine è emersa la presenza di componenti dell'olio minerale in alcuni prodotti e in particolare idrocarburi saturi. Le concentrazioni maggiori sono state riscontrate in alcuni spaghetti biologici. Inoltre, 8 prodotti su 37 presentavano presticidi. Detto questo la pasta ha passato ampiamente l'esame, dato che 25 campioni hanno ottenuto punteggi elevati. Ecco quindi i marchi che hanno ottenuto il voto di "molto buono":