Allarme per la mozzarella: rischio microbiologico e ritiro dal mercato

Mozzarella del marchio Merivio ritirata dal Ministero della Salute per un errore nella data di scadenza riportata sulla confezione

Nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute per un prodotto che presenta un rischio microbiologico. Nello specifico si parla di un lotto di mozzarella del marchio Merivio che presenta un errore nell'etichetta. La data di scadenza è posteriore a quella effettiva. Consumare un prodotto scaduto può aumentare la possibilità di contrattare la Listeria Monocytogenes, un batterio che causa sintomi simili alla gastroenterite come dolori addominali, vomito e nausea.

Il prodotto oggetto del ritiro viene venduto in confezione da 125 g ed è stato realizzato da Granarolo SpA nello stabilimento in via San Giovanni Bosco 37/39 - 20865 di Usmate Velate, nella provincia di Monza e della Brianza. Il lotto è LN4050C mentre la data di scadenza e il termine minimo di conservazione sono 15/3/23 e 15/3/25. Entrambi sono sbagliati e la scadenza corretta è il 15/3/24.

Il consiglio è quello di non consumare la mozzarella che appartiene a questo lotto e di restituirla nel punto vendita in cui è effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso o di utilizzarla in cucina entro il 15/3/24.