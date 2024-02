Nuovo allarme istamina, ritirato lotto di tonno Mareblu Veronaturale

Tonno Mareblu Veronaturale ritirato dal mercato per rischio istamina. Il prodotto è stato realizzato da Indian Ocean Tuna Limited per il marchio italiano

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato di un lotto di tonno in scatola Mareblu Veronaturale in via precauzionale per una possibile contaminazione da istamina, un composto azotato che può aumentare il rischio di contaminazione batterica. Può provocare prurito, orticaria, mal di testa, nausea e arrossamento della pelle.





Il lotto incriminato (TMC: 23/06/2026) viene venduto in 6-8 lattine da 60 grammi. L’azienda Indian Ocean Tuna Limited. come riporta il fattoalimentare.it, ha prodotto il tonno richiamato per Mareblu Srl. Lo stabilimento di produzione si trova a Victoria, sull’isola di Mahé, alle Seychelles (marchio di identificazione FC01). Come sempre si sconsiglia di consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto per avere il rimborso.