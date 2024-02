Richiamati diversi lotti di Salame Napoli, è allarme salmonella

Richiamati lotti di Salame Napoli per possibile presenza di salmonella

Richiamo precauzionale per salame Napoli del Salumificio Volpi a causa di potenziale presenza di Salmonella spp. Come scrive il Fatto Alimentare, Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo di alcuni lotti per via della possibile contaminazione.

Il prodotto soggetto al richiamo è venduto in confezioni da 80 grammi con i seguenti numeri di lotto: L231220, L231227, L240103 e L240105, e le date di scadenza 08/02/2024, 15/02/2024, 22/02/2024 e 24/02/2024. Il richiamo è stato emesso il 06/02/2024, ma è stato reso pubblico solo ieri, 09/02/2024, causando un ritardo che ha portato alla scadenza di uno dei lotti interessati.

Il salame è prodotto dalla Salumificio Volpi Spa con sede in via Roma 41, a Collebeato, provincia di Brescia (marchio di identificazione IT 210 L CE). L'azienda, spiega il Fatto Alimentare, consiglia di non consumare il salame con i numeri di lotto e le date di scadenza indicate e di restituirlo al punto vendita di acquisto come misura precauzionale.