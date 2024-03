Eataly celebra la tradizione della pasta con ospiti speciali e live show

Gli scatti d'Affari

Eataly: al via dodici settimane dedicate alla celebrazione dell'arte della pasta con ospiti speciali e live show La pasta, il cibo più amato dagli Italiani, porta con sé un bagaglio infinito di ricette e formati che cambiano in base al territorio e alle tradizioni locali e si divide in due macro-famiglie: la pasta secca e la pasta fresca. Quest'ultima può essere con il ripieno o senza, lunga o corta, con le uova o preparata solo con farina e acqua e rappresenta un caleidoscopio di possibilità riconducibili ad ogni regione d'Italia, a dimostrazione della nostra incredibile biodiversità. Ed è in omaggio a questa biodiversità che in tutti gli Eataly si sviluppa un programma ricco di iniziative che coinvolgono direttamente i produttori chiamati a mostrare come nascono agnolotti, tortelli, culurgionis, orecchiette, fusilli e pansoti. Sono oltre 50 le giornate organizzate con attività come degustazioni, produzioni live di pasta fresca, lezioni tematiche e laboratori didattici. Mentre gli aspetti dedicati alle dimostrazioni pratiche e alla didattica creano innumerevoli possibilità di intrattenimento e cultura, tra i quali si ricordano i corsi pratici della Scuola di Eataly per chi vuole imparare a fare la pasta fresca con i consigli delle Maestre Pastaie, mercato e ristorazione non sono da meno. In onore dell'arte italiana della pasta l'assortimento del mercato di Eataly diventa ancora più ampio con circa 80 specialità di paste fresche differenti da tutta la Penisola, mentre il menù dei ristoranti si arricchisce con proposte speciali che prendono posto accanto ai capisaldi come lo Spaghetto Eataly.