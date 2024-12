Spumanti e champagne, le migliori bollicine per il Natale

Spumante, Prosecco, Franciacorta, Champagne. I migliori vini delle feste

Bollicine, spumante, Champagne ecco il vino delle Feste di Natale e Capodanno. Ma quali scegliere? Che sia Cenone o Pranzo si comincia sempre più frequentemente con una bolla, perché è una alternativa versatile, che spesso mette tutti d’accordo e poi si adatta ad ogni tipo di cucina, dalla tradizionale alla asiatica, tanto di moda oggi. Ma… non sempre è facile orientarsi tra le miriadi di etichette che popolano le enoteche virtuali e quelle reali, le cantine dei produttori e perché no, la grande distribuzione. Ecco dieci proposte per tutti i palati, i nasi e le tasche con un abbinamento ideale.

MAISON BURTIN - Champagne Hommage à Gaston Burtin Brut (Épernay,

Francia)

Che Natale sarebbe senza una bolla francese? Probabilmente se avete un palato fine sapete benissimo che non avrebbe lo stesso sapore. Ecco perché la narrazione dei vini che non possono mancare sotto l’albero parte proprio da uno Champagne, Maison Burtin, composto per il 53% da uve Meunier, per il 26% da Chardonnay e per il 21% da Pinot Noir, unite a vini Riserva invecchiati con il Metodo Solera. Il risultato? Una bolla estremamente versatile, dal colore giallo brillante, con note fruttate e un delicato sentore di miele. Una cuvée che valorizza particolarmente i primi piatti di pesce ma si accompagna perfettamente anche a un panettone tradizionale.

MONTINA – Franciacorta Quor Nature 2018 (Monticelli Brusati, Brescia)

Per brindare al nuovo anno, Montina propone il loro fiore all’occhiello, una Riserva DOCG che nasce solo nelle annate migliori, da uve provenienti dai vigneti più longevi. Un blend di 55% Chardonnay e 45% Pinot Nero. Al calice ha un colore dorato intenso, con riflessi ramati. Al naso sentirete frutta matura a polpa gialla, agrumi e vaniglia. In bocca è fresco e persistente. È consigliato da bere da solo o in abbinamento a piatti ricercati, come lo spiedo bresciano.

CA ROVERE – Metodo Classico Cuvée del Fondatore 2013 (Alonte, Vicenza)

Ca Rovere è un’azienda famigliare giunta alla terza generazione, che controlla l’intera filiera produttiva e si è specializzata nel metodo classico. Proprio su questo è ricaduta la scelta del loro vino per le feste: il Metodo Classico Cuvée del Fondatore Brut 2013, prodotto con uve selezionate di Chardonnay e Garganega dei vigneti che troviamo nella zona più meridionale dei Colli Berici. Viti che hanno un’età media di 15 anni e uve che sono rigorosamente raccolte manualmente. Un vino equilibrato, dal colore giallo dorato, con sentori di mandorla e mela verde. Spicca la sua sapidità e una forte persistenza. Si accompagna a piatti di pesce e formaggi a media stagionatura.

TANCA - Champagne Cuvée Pascal Blanc de Blancs Tanca Brands (Francia)

Dalla linea di Champagne Tanca, nati dalla ricerca dei terroir più esclusivi nelle zone più vocate, arriva l’idea per il brindisi di fine anno: Champagne Cuvée Pascal Blanc de Blancs Tanca Brands, una sola parcella di vigneto, un solo anno di vendemmia. 80% Chardonnay e 20% Pinot Bianco: uno champagne bianco, colore oro, con un perlage persistente. Al naso limone, pompelmo, fiori bianchi, sul finale sentirete frutti bianchi e gialli. Perfetto per un brindisi di inizio pasto, o con un Plateau di ostriche.

MONTELVINI – Magnum di FM333 Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut - Millesimato 2023 (Volpago del Montello, TREVISO)

La famiglia Serena a Venegazzù nella zona del Montello, fa vino da 5 generazioni e da 135 anni si è alleata al suo territorio, siamo nelle terre dell'Asolo. Per il Natale propone una Limited Edition, appena 333 bottiglie, della Magnum di FM333 Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut - Millesimato 2023. Il primo cru della denominazione Asolo Prosecco Superiore DOCG. Il nome è l’acronimo di “Fontana Masorin”, la zona che ospita le uve destinate alla produzione del vino: siamo a 333 metri sul livello del mare. Questo “spumante da mosto” accompagna crudità di pesce, frutti di mare al vapore e piatti mediterranei.

MASSUCCO – Ouverture Magnum, Blanc De Blancs Grand Cru (Castellamonte, Torino)

Le bollicine francesi sono sempre un buon modo per festeggiare. Alberto Massucco, produttore della Côte des Blancs e importatore di vignerons d’eccellenza, ci presenta una edizione limitata di sole 300 magnum: Ouverture, Blanc de Blancs, Grand Cru, 100% Chardonnay. Un 100% Chardonnay, dorato e con un perlage finissimo. Al naso erbe officinali e fiori bianchi. È la bottiglia scelta da Massucco nel giorno in cui ha aperto le porte della sua Maison a Castellamonte, duemila metri quadri di cantine, sale degustazioni e salotti in un clima di inizio Novecento.

TENUTA MAZZOLINO - Blanc de Noirs (Mazzolino, Pavia)

Un Metodo Classico 100% Pinot Nero: è il Blanc de Noirs Oltrepò Pavese DOCG della Tenuta Mazzolino, guidata dalla terza generazione. Millesimato 2020, 100% Pinot Nero, è figlio di una vigna ventennale di Pinot Nero, la Valle dei Prati, a 200 metri di altitudine. Una edizione limitata di 3.500 bottiglie dal colore giallo dorato. Al naso, regala un profilo aromatico complesso, che passa dalle note floreali fresche, ai piccoli frutti rossi selvatici. Una bollicina di carattere, strutturata. Perfetto con i molluschi e i crostacei a carne dolce, il rombo al forno, il coniglio in umido, le verdure di stagione gratinate.



VARVAGLIONE - Primo, la bollicina rosé (Leporano, Taranto)

Siamo a Taranto dove la famiglia Varvaglione da anni imbottiglia la Puglia, questo il loro claim. Per le feste, consiglia una bollicina, un rosé, vinificazione Metodo Charmat. Dal colore rosa tenue, al naso regala sentori di melograno, lampone e frutti rossi. Sapido e persistente, è un blend di Primitivo, Negroamaro e Verdeca: in altre parole, è un inno alla sua Terra, in un periodo storico in cui i vini rosati segnano un trend positivo. Perfetto come aperitivo, durante le feste affiancatelo ad un risotto ai frutti di mare.



FELSINA - Fèlsina Spumante Metodo Classico Brut (Castelnuovo Berardenga, Siena)

Siamo nella Cantina Fèlsina, nata nel 1966 a Castelnuovo Berardenga: 500 ettari, di cui 72 dedicati alle vigne a conduzione biologica. Per le Feste propone un Metodo Classico realizzato con Sangiovese, Pinot Nero e Chardonnay: fresco e vivace, dal colore giallo paglierino, al naso regala profumi delicati e freschi, con note floreali e fruttate. La sua versatilità lo rende ideale in abbinamento a formaggi freschi, ma anche con insalate di mare, tartare di pesce e primi piatti come spaghetti ai gamberi.



TOSO - Reserv3 Brut Nature Pietro Toso (Cossano Belbo, CUNEO)

Bollicine e ancora bollicine. Le cantine Toso di Cossano Belbo, siamo in provincia di Cuneo, dedicano al Natale il Reserv3 Brut Nature Pietro Toso, composto da tre uve: Pinot Nero (75%), Chardonnay (20%), Pinot Meunier (5%) provenienti dal nord Italia. Uve raccolte a mano, lavorate con il Metodo Charmat, che esalta il bouquet naturale del vino. Ideale come aperitivo, per antipasti leggeri e piatti a base di pesce e crostacei.