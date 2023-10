Starbucks, spopola il puppuccino: anche cani e gatti fanno colazione al bar

Spopola negli Usa la moda del puppuccino, una coppetta di panna per i propri amici a quattro zampe offerta da Starbucks

Starbucks storicamente ha sempre dato nuovo impulso al mondo della caffetteria e questa volta ha scelto di guardare a chi ama gli animali. Negli ultimi due anni infatti è nata la tendenza del puppuccino, ovvero una coppetta di panna montata per i nostri amici a quattro zampe. Si può scegliere di aggiungere anche un po' di Pumpkin Spice. Il mix di spezie tipico dei dolci americani contiene cannella, zucca, scaglie di cocco, miele, vaniglia e zenzero.

La cosa più bella è che il puppuccino non costa nulla, in quanto Starbucks lo offre gratuitamente (anche se una mancia è ben accetta). La mossa di marketing dell'azienda di Seattle ha decisamente fatto centro negli USA, con decine di migliaia di post sui social network con cani spochi di panna. E' comunque opportuno non esagerare con il puppuccino per evitare al proprio pet problemi di salute.