The Bear, la serie tv con Jeremy White, vince 6 premi agli Emmy Awards 2023

The Bear, la serie TV di FX disponibile in Italia su Disney+, vince 6 Emmy Awards tra cui migliore attore protagonista, sceneggiatura e regia in una serie comedy

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio sono stati consegnati i premi degli Emmy Awards 2023 e come è già avvenuto ai Golden Globe 2024 la vera protagonista è la stata The Bear. La serie tv prodotta da FX e distribuita in Italia da Disney+ ha ricevuto ben 6 premi: miglior serie comedy; miglior attore protagonista in una serie comedy a Jeremy Allen White; miglior attrice non protagonista in una comedy a Ayo Edebiri; miglior attore non protagonista in una comedy a Ebon Moss-Bachrach; miglior sceneggiatura e miglior regia in una serie comedy a Christopher Storer.

Il discorso di ringraziamento è stato affidato a Matty Matheson, che nella serie interpreta il tuttofare Neil Fak: "Sì, voglio ringraziare solo i ristoranti nel loro insieme per l’ospitalità, tutti. Io adoro così tanto i ristoranti. Siamo tutti distrutti dentro e ogni singolo giorno dobbiamo presentarci a cucinare e far sentire bene le persone facendole mangiare o sedendoci a un tavolo ed è davvero bellissimo".

The Bear con un punto di vista crudo e reale sul mondo della ristorazione racconta la storia dello chef Carmy Berzatto, che dopo una carriera nelle cucine di lusso ritorna a Chicago per prendersi cura della paninoteca di famiglia The Original Beef of Chicagoland gestita dal fratello fino al suo suicidio.