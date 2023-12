Tortellini Lidl, li fa una ditta famosissima e costano la metà

Uno dei grandi punti di forza della Lidl? L'ottimo rapporto qualità/prezzo: prodotti di qualità che spesso arriva da aziende produttrici dei grandi marchi. Non solo. Il brand di supermercati ha preso parte ai 3 mesi contro l’inflazione, abbattendo i prezzi su un gran numero di prodotti di utilizzo comune. Una grande notizia per i consumatori in tempi di crisi economica che si è abbattuta sul nostro Paese.

Tanto più che Lidl non è solo reparto alimentare, ma ha un'offerta a 360 gradi che va dai prodotti per la casa, al fai da te passando per il giardinaggio. Tanto per fare qualche esempio.

Tornando al versante food uno dei prodotti più apprezzati by Lidl sono tortellini e la pasta fresca, della linea Nonna mia - secondo quanto riporta sicilianews24.it - I tortellini della Lidl che vengono venduti sotto il marchio del discount sono prodotti dall’azienda Armando De Angelis. Un prodotto di elevata qualità che abbina la freschezza alla pienezza e all’avvolgenza del gusto intero.