UK, crollo per Le Creuset. Le pentole per la middle class costano troppo

Le Creuset dopo la pandemia ha registrato un calo del 20% delle vendite nel Regno Unito. Colpa di inflazione, carovita e crescita del costo dell'energia

I prodotti di Le Creuset sono state ribattezzate dagli inglesi come le "pentole della middle class" ma i prezzi sono tutt'altro che abbordabili. Non a caso dopo un breve periodo di grande successo durante il lockdown, il marchio francese ha visto calare del 20% le vendite nel Regno Unito. Gli utili scendono da 3,5 milioni di sterline a poco meno di 2 milioni. A livello globale la perdita è del 27,7% negli utili operativi nel 2022.

L'azienda come sottolioneato da Nicky Ryder, l’amministratore delegato di Le Creuset, ha avuto un momento favorevole durante la pandemia ma ora "nel mondo post Covid, con uno scenario di prezzi e tassi di interesse in aumento, il mercato in cui operiamo ha visto un grande calo". In più ci si mettono anche inflazione e carovita, considerando comunque che una pentola solitamente costa più di 100 sterline.

Ryder sottolinea poi l'aumento dei costi energetici dei trasporti, che è "aumentato fino a dieci volte", e hanno rosicchiato parte degli utili. Le Creuset non è comunque l'unico marchi a soffrire dopo la pandemia come Aga Rangemaster, produttore britannico di fornelli ed elettrodomestici. Si parla di 10 milioni di sterline di perdite nel 2022.